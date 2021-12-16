Общество

Прокуратура разъяснила свою позицию по поводу QR-кодов в Псковской области

Положения указа губернатора Псковской области, в том числе возлагающие на граждан обязанность предъявлять QR-коды при входе в различные организации, являются законными и направлены, прежде всего, на защиту населения. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, такого мнения придерживаются в ведомстве.

Свою позицию в прокуратуре разъяснили в связи с поступлением многочисленных обращений граждан о несогласии с введенными на территории Псковской области ограничениями для противодействия коронавирусной инфекции.

В надзорном ведомстве напомнили, что постановлением правительства РФ от 31 января 2020 года №66 коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года официально объявила пандемию.

В силу требований части 3 статьи 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, заметили в прокуратуре.

«Как следует из преамбулы и статьи 8 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения - это публично-правовая обязанность государства, обусловленная необходимостью реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья», - подчеркнули в ведомстве.

На территории региона для предотвращения распространения COVID-19 ввели режим повышенной готовности Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Полномочия по введению ограничений возложили на высших должностных лиц субъектов указом президента России от 2 апреля 2020 года №239.

«С учетом приведенных норм права, а также наличием реальной угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, которое повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения, положения указа губернатора Псковской области №30-УГ, в том числе возлагающие на граждан обязанности публично-правового характера в виде ограничения прав в пределах территории Псковской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, необходимость оформления QR-кодов при посещении различных организаций и учреждений, являются законными и направлены, прежде всего, на защиту населения, его здоровья и предотвращение массового распространения COVID-2019», - отметили в ведомстве.

Так также добавили, что при этом граждане РФ обязаны добросовестно осуществлять предоставленные им права и обязанности.