Культура

Сборник материалов X псковских международных краеведческих чтений доступен в интернете

Сборник материалов X псковских международных краеведческих чтений доступен на сайте регионального отделения Союза краеведов России. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», пять сотрудников которого принимали участие в чтениях в качестве докладчиков.

Сборник «Десятые псковские международные краеведческие чтения» удалось выпустить благодаря работе Псковского регионального отделения Союза краеведов России, администраций Опочецкого и Пустошкинского районов, а также центров культуры этих двух районов в издательстве межрегиональной общественной организации «Историческое сознание» (Санкт-Петербург).

В книгу вошли материалы Международной научно-практической конференции, которая проходила в Опочке и в Пустошке в начале октября 2020 года и была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и культурно-историческому и природному наследию Псковской земли.

В сборнике пять разделов. Первый, «Этот день мы приближали, как могли...», посвящен военным страницам отечественной истории. Среди публикаций в этой части книги — рассказы как о воинских подразделениях, так и о людях, работавших на Победу. Это, в частности, статьи и заметки «Фронтовые письма любви» (автор — Ирина Никифорова, директор Олекминского Краеведческого музея в Республике Саха-Якутия), «Подвиг той, что мыла галерку» (автор — Наталья Исакова, корреспондент газеты «Порховский вестник»), «Сотрудники Пушкинского заповедника — ветераны Великой Отечественной войны» (публикация подготовлена Анной Банько, научным сотрудником «Михайловского» по материалам из архива Пушкинского заповедника и личных собраний ветеранов), многие другие.

Второй раздел книги — «Имя в истории края, России» — посвящен широко известным или вновь открытым для потомков псковским династиям, а также судьбам отдельных деятелей культуры и искусства, в том числе и наших современников. Так, например, из очерка Михаила Талалая, кандидата исторических наук, представителя Института всеобщей истории РАН в Италии (Милан) читатели могут узнать подробности жизненного и творческого пути сына псковского помещика и венецианского художника Александра Волкова-Муромцева (1844-1928). Или вместе с заведующей псковской Историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василева Людмилой Русановой вспомнить неравнодушного музейщика — исследователя военной истории Псковского края Марину Сафонову (1960-2016).

Третья и четвертая часть книги посвящены культурно-историческому и природному наследию края и малоизвестным страницам истории Псковской земли соответственно. Открывается этот фрагмент поэтическим, но в то же время и весьма познавательным эссе «Имена полей. Воспоминания об освоении и обжитости пейзажей малой родины» кандидата геологических наук, основателя Музея пейзажного наследия Псковской земли «Окоем» Александра Желамского из деревни Чернецово Невельского района.

В двух этих разделах также можно найти информацию, в том числе и из редких архивных источников, о старинном селе Велье (автор публикации — методист Пушкинского заповедника Виктор Никифоров), об истории мельничного дела в Опочецком уезде (автор — руководитель службы по организации и проведению мероприятий «Михайловского» Наталья Виноградова), о знамении иконы Богородицы «Чирская» (автор — сотрудник библиотеки Святогорского монастыря Татьяна Лединина). Чрезвычайно любопытны публикации о судьбе Лютеранского кладбища в Пскове, о находках «гранатных камней» в Опочецком уезде и другие, заметили в музее.

Завершает книгу раздел «Краеведение как наука. Краеведение в общественных и государственных учреждениях».

Электронная версия большого, без малого 700-страничного сборника в настоящее время доступна на сайте Псковского регионального отделения Союза краеведов России.