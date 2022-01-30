Культура

Псковский музей показал фрагменты старинных фресок

Сотрудники Псково-Изборского музея-заповедника показали фрагменты «руинированной монументальной живописи», найденной на территории старинных храмов города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в основном, фрагменты были обнаружены во время проведения археологических раскопок, частично – найдены и спасены реставраторами во время работ на памятниках (в подсыпке пола, в закладках кладки) или собраны хранителями после обрушения со стен.

Часть фондовой коллекции составляют целые пласты росписи, снятые со стен руин храмов. Широко известны росписи из храмов №1 и №9 (по атрибуции В.Д. Белецкого), которые после реставрации экспонируются в открытом хранении Государственного Эрмитажа «Старая Деревня».

В настоящее время, в связи с подготовкой новой исторической экспозиции, сотрудники музея и приглашенный художник-реставратор монументальной живописи приступили к разборке материалов раскопок 1945 года.

«Было обследовано состояние сохранности фрагментов настенной живописи, проведены первоочередные консервационные работы и оценена вероятность подборки разрушенных композиций. Часто фрагменты соединялись по местам изломов, тогда они склеивались между собой по методике, разработанной в Государственном Эрмитаже и хорошо себя зарекомендовавшей на протяжении многих десятилетий, - рассказали в музее. - Вряд ли разрушенные композиции будут полностью восстановлены, но фрагменты монументальной живописи дают богатую информацию о колорите и технологических особенностях настенных росписей, да и просто констатируют факт росписи храма. На фрагментах с хорошей сохранностью можно проследить манеру письма средневекового художника, варианты моделировки ликов и разделки одежд изображенных святых, палеографические особенности надписей».

Дальнейшее научное изучение этого материала поможет в датировке росписей, этапов ремонтов или поновлений, при подборке разрозненных фрагментов есть вероятность определения особенностей иконографических программ росписи.

Результаты труда реставратора можно будет увидеть в обновленной исторической экспозиции псковского музея.