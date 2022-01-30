Культура

Сказками и частушками открыли псковичи Год культурного наследия

Псковская модельная библиотека «БиблиоЛюб» открыла Год культурного наследия народов России презентацией книги псковских сказок, выставкой лоскутного шитья и лоскутных кукол, а также концертом фольклорного ансамбля «Уграда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Это мероприятие библиотекари провели при поддержке областного центра народного творчества. Выступая перед собравшимися, заведующая библиотекой Елена Сойтту сказала, что «БиблиоЛюб» будет знакомить своих читателей с культурным наследием народов России весь предстоящий год. Это будет цикл видеопрезентаций, виртуальных выставок и онлайн-викторин под общим названием «Дружный хоровод народных сказок». Она также обратила внимание на выставку редких книг, посвященных русским сказкам, которые можно взять на абонементе.

Затем специалист Псковского областного центра народного творчества Софья Кобелева представила собравшимся выставку лоскутного шитья из фондов центра, рассказала об этом виде народного творчества и о том, как современные художники создают в этой технике произведения высокого искусства. Примером тому послужили авторские лоскутные куклы Марии Разумовской.

Софья Кобелева объяснила, почему лоскутное шитье актуально сегодня как никогда, и как оно соотносится с экологическим мышлением. Помимо этого, она пригласила читателей ознакомиться с буклетами центра народного творчества, посвященными этой технике. Депутат Псковской городской Думы Валентина Александрова добавила, что современному человеку необходимо держаться корней, что россиянам нельзя становиться «Иванами, родства не помнящими».

Руководитель проекта, студентка ПсковГУ Анастасия Попова презентовала книгу «Псковские сказки для детей». Она рассказала, как создавалась эта книга и где в интернете можно послушать псковские сказки. Цель, которую команда проекта поставила перед собой, - познакомить жителей региона с устным народным творчеством предков, которое преподаватели и студенты Псковского педагогического института собирали и записывали в фольклорных экспедициях много лет. Анастасия Попова добавила, что из восьми опубликованных сказок сказка «Про три рубля» ей нравится больше всего, потому что аналогов ей нигде нет.

Собравшиеся узнали, что книга «Псковские сказки для детей», изданная тиражом всего три тысячи экземпляров, уже стала библиографической редкостью. Но Анастасия Попова принесла с собой один экземпляр и торжественно подарила учреждению. Сказку «Бычок – смоляной бочок» для гостей сыграл артист из ансамбля «Уграда» Денис Кольцов.

Также артисты из ансамбля «Уграда» спели для собравшихся псковские частушки, показали, что такое «псковское ломание». Гостям объяснили, почему в советское время власти запрещали музыкантам играть «скобаря», чтобы мужики не раззадорились и не подрались всерьез. Анастасия Попова исполнила песни из репертуара знаменитой усвятской песнехорки Ольги Сергеевой.