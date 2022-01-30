Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
отпечаталось в сердце
бравая сотня
Сжиженный газ в баллонах
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
соцсети завоевали регион
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
политические итоги - 2021
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 30.01.2022 12:440 Трое в лодке, не считая Довмонта 31.01.2022 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о выставке «Смоляная вода» 31.01.2022 10:590 Дуэт Chord Em представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда» 31.01.2022 10:570 «Михайловское» знакомит виртуальных посетителей с классиком отечественной школы живописи 31.01.2022 10:540 Сказками и частушками открыли псковичи Год культурного наследия 31.01.2022 09:450 Псковский поэт получил диплом литературной премии «За верность слову и Отечеству»
 
 
 
Самое популярное 29.01.2022 11:3511 Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО 28.01.2022 23:097 Михаил Ведерников внес очередные изменения в антиковидный Указ 29.01.2022 18:263 Псковичка попала в ДТП с разбившей чужой автомобиль женщиной-водителем. ВИДЕО 28.01.2022 17:2234 Плановое амбулаторное лечение приостановят в Пскове и Великих Луках 31.01.2022 09:550 Склад промышленного предприятия горит в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Сказками и частушками открыли псковичи Год культурного наследия

31.01.2022 10:54|ПсковКомментариев: 0

Псковская модельная библиотека «БиблиоЛюб» открыла Год культурного наследия народов России презентацией книги псковских сказок, выставкой лоскутного шитья и лоскутных кукол, а также концертом фольклорного ансамбля «Уграда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Это мероприятие библиотекари провели при поддержке областного центра народного творчества. Выступая перед собравшимися, заведующая библиотекой Елена Сойтту сказала, что «БиблиоЛюб» будет знакомить своих читателей с культурным наследием народов России весь предстоящий год. Это будет цикл видеопрезентаций, виртуальных выставок и онлайн-викторин под общим названием «Дружный хоровод народных сказок». Она также обратила внимание на выставку редких книг, посвященных русским сказкам, которые можно взять на абонементе.

Затем специалист Псковского областного центра народного творчества Софья Кобелева представила собравшимся выставку лоскутного шитья из фондов центра, рассказала об этом виде народного творчества и о том, как современные художники создают в этой технике произведения высокого искусства. Примером тому послужили авторские лоскутные куклы Марии Разумовской.

Софья Кобелева объяснила, почему лоскутное шитье актуально сегодня как никогда, и как оно соотносится с экологическим мышлением. Помимо этого, она пригласила читателей ознакомиться с буклетами центра народного творчества, посвященными этой технике. Депутат Псковской городской Думы Валентина Александрова добавила, что современному человеку необходимо держаться корней, что россиянам нельзя становиться «Иванами, родства не помнящими».

Руководитель проекта, студентка ПсковГУ Анастасия Попова презентовала книгу «Псковские сказки для детей». Она рассказала, как создавалась эта книга и где в интернете можно послушать псковские сказки. Цель, которую команда проекта поставила перед собой, - познакомить жителей региона с устным народным творчеством предков, которое преподаватели и студенты Псковского педагогического института собирали и записывали в фольклорных экспедициях много лет. Анастасия Попова добавила, что из восьми опубликованных сказок сказка «Про три рубля» ей нравится больше всего, потому что аналогов ей нигде нет.

Собравшиеся узнали, что книга «Псковские сказки для детей», изданная тиражом всего три тысячи экземпляров, уже стала библиографической редкостью. Но Анастасия Попова принесла с собой один экземпляр и торжественно подарила учреждению. Сказку «Бычок – смоляной бочок» для гостей сыграл артист из ансамбля «Уграда» Денис Кольцов.

Также артисты из ансамбля «Уграда» спели для собравшихся псковские частушки, показали, что такое «псковское ломание». Гостям объяснили, почему в советское время власти запрещали музыкантам играть «скобаря», чтобы мужики не раззадорились и не подрались всерьез. Анастасия Попова исполнила песни из репертуара знаменитой усвятской песнехорки Ольги Сергеевой.

Теги: #псков #наследие #народное творчество
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?
В опросе приняло участие 622 человека
31.01.2022, 12:110 Жителя Дедовичского района наказали за кражу варенья и квашеной капусты 31.01.2022, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о выставке «Смоляная вода» 31.01.2022, 11:500 В псковском центре эпидемиологии временно перестали делать платные ПЦР-тесты 31.01.2022, 11:350 «Супер фитнес» предлагает псковичам тренировки по пульсу
31.01.2022, 11:290 «Постскриптум»: О решениях областного Собрания, псковских люках и отмене публичных слушаний 31.01.2022, 11:230 Псковский омбудсмен подготовил исследование о защите прав граждан в условиях антиковидных ограничений 31.01.2022, 11:220 Полицейские нашли пропавшего без вести великолучанина 31.01.2022, 11:220 Ипотека на минималках
31.01.2022, 11:211 Юрий Сорокин: Возгорание на складе ООО «Псков-Полимер» ликвидировано 31.01.2022, 11:130 Москвич возместит причиненный во время рыбалки в Себежском районе ущерб 31.01.2022, 11:050 Лес на 100 тысяч рублей конфисковали в Псковской области 31.01.2022, 10:590 Дуэт Chord Em представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда»
31.01.2022, 10:570 «Михайловское» знакомит виртуальных посетителей с классиком отечественной школы живописи 31.01.2022, 10:550 Пожар на складе завода в Пскове локализовали. ВИДЕО 31.01.2022, 10:540 Сказками и частушками открыли псковичи Год культурного наследия 31.01.2022, 10:410 Поворот «БМВ» через двойную сплошную в Пскове привел к ДТП
31.01.2022, 10:380 Себежанку поймали на продаже алкоголя подростку 31.01.2022, 10:330 «Беседка»: О выставке «Смоляная вода» 31.01.2022, 10:313 Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году 31.01.2022, 10:251 К ликвидации пожара на складе псковского предприятия привлекли почти 40 человек
31.01.2022, 10:070 Пьяного водителя «Фольксвагена» остановили полицейские в Великих Луках 31.01.2022, 09:550 Склад промышленного предприятия горит в Пскове. ВИДЕО 31.01.2022, 09:450 Псковский поэт получил диплом литературной премии «За верность слову и Отечеству» 31.01.2022, 09:421 Трое жителей Локнянского района обокрали зерноток на 100 тысяч рублей
31.01.2022, 09:310 Решение о поставках оружия может остудить горячие головы – глава ЛНР 31.01.2022, 09:150 Россияне оценили опасность волны «омикрона» 31.01.2022, 09:010 Российские военные развертывают в Белоруссии пункты управления для проверки сил реагирования 31.01.2022, 09:000 Псковские клетки памяти
31.01.2022, 08:480 Постельные принадлежности подожгли в псковской квартире 31.01.2022, 08:452 «Омикрон» вызывает более легкую пневмонию, чем дельта-штамм – эксперты 31.01.2022, 08:380 В Псковской области обезвредили минное поле времен войны 31.01.2022, 08:190 Большинству псковичей сложно найти работу по профессии – исследование
31.01.2022, 08:025 В России предлагают запретить уничтожение продуктов питания 31.01.2022, 07:470 Почти 6 тысяч псковичей за неделю сделали прививку от коронавируса 31.01.2022, 07:320 Синоптики рассказали о погоде в регионах Северо-Запада на этой неделе 31.01.2022, 07:161 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла более чем на 40% за неделю
31.01.2022, 07:026 Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе 30.01.2022, 23:250 Скончался режиссер Виктор Мережко 30.01.2022, 22:070 В Псковской области пройдут мероприятия, посвященные годовщине гибели Александра Пушкина 30.01.2022, 21:397 Цветочник из Пскова поплатился за подкуп новгородской чиновницы
30.01.2022, 21:163 Россияне начали получать выплаты за информацию о нетрезвых водителях 30.01.2022, 20:460 В СКР заявили о подлинности «екатеринбургских останков» Романовых 30.01.2022, 20:092 Более двух тысяч кубов снега вывезли с улиц Великих Лук за неделю 30.01.2022, 19:460 «Шкода» и «Лада» столкнулись на Советской в Пскове, пострадал человек
30.01.2022, 19:283 Четыре человека пострадали в ДТП в Великолукском районе 30.01.2022, 18:490 Псковский музей показал фрагменты старинных фресок 30.01.2022, 18:125 Срок защиты от «омикрона» после ревакцинации «Спутником Лайт» назвал эксперт 30.01.2022, 17:480 Пожарные просят псковичей соблюдать правила безопасности в быту
30.01.2022, 17:110 Перспективы рубля на начало февраля оценил финансист 30.01.2022, 16:491 Небольшой снег и до -6 градусов прогнозируют в Псковской области 31 января 30.01.2022, 16:220 Полиция рекомендует псковичам не продавать свои банковские карты 30.01.2022, 16:000 Минпросвещения заявило об отсутствии планов переводить все школы на удаленку
30.01.2022, 15:380 Из-за замыкания в телевизоре загорелся двухэтажный дом в Новосокольническом районе 30.01.2022, 15:170 Концерт в поддержку Анастасиевской часовни состоится в Пскове 30 января 30.01.2022, 14:560 Тело женщины обнаружено после пожара в Псковском районе 30.01.2022, 14:320 Пропавшую осенью девушку продолжает искать псковская полиция
30.01.2022, 14:117 Гинцбург призвал не считать омикрон-штамм финалом пандемии 30.01.2022, 13:440 В Руспродсоюзе рассказали, как изменились оптовые цены на овощи 30.01.2022, 13:270 Два автомобиля столкнулись на выезде из Порхова 30.01.2022, 13:100 Мужчина погиб при пожаре в Пушкиногорском районе
30.01.2022, 12:440 Трое в лодке, не считая Довмонта 30.01.2022, 12:257 Умер актер Леонид Куравлев 30.01.2022, 12:140 Еще шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области 30.01.2022, 11:521 Когда возникает постковидный синдром, объяснил врач
30.01.2022, 11:340 Две фальшивые купюры нашли в финучреждении Великих Лук 30.01.2022, 11:144 Псковская область получит 100 миллионов рублей на создание «умных» спортплощадок 30.01.2022, 11:050 «Лада» задела автомобиль реанимации на улице Звездной в Пскове 30.01.2022, 10:430 Врач посоветовал при ОРВИ заменить горячую ванну на теплый душ
30.01.2022, 10:220 Переход соцучреждений на закрытый режим работы из-за COVID-19 обсудили в Псковской области 30.01.2022, 10:010 Гидрометцентр пообещал россиянам теплую погоду в ближайшие дни 30.01.2022, 09:396 В Псковской области более 4 тысяч человек лечатся от коронавируса дома 30.01.2022, 09:200 Британия собирается удвоить контингент войск в Эстонии
30.01.2022, 08:591 Исследование показало, сколько россиян делают накопления 29.01.2022, 23:300 Почти 250 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 29.01.2022, 22:052 Более 55 квартир для переселения жильцов аварийных домов приобрели в Великих Луках в 2021 году 29.01.2022, 21:451 Псковский ребенок-инвалид получил коляску после вмешательства прокурора
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru