Культура

«Михайловское» представили на выставке-ярмарке современного искусства «Арт-Анкара»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представили на интернациональной выставке-ярмарке современного искусства «Арт-Анкара» в Турции.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в рамках этого масштабного события был реализован комплекс мероприятий к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Организатором этой части программы выступило Министерство культуры России в содружестве с Русским домом в Турции. Представитель «Михайловского», научный секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв принял участие в работе круглого стола «А.С. Пушкин и Н. Хикмет — два гения», в ходе которого деятели культуры из двух стран обсудили вклад великих писателей в литературное наследие России и Турции.

Эдуард Узенёв во время своего выступления в Анкаре. Здесь и далее фото с официального сайта музея-заповедника «Михайловское»

В своём приветственном слове к собравшимся за круглым столом деятелям культуры из разных стран заместитель директора отдела государственной поддержки искусства МК РФ Павел Карташёв подчеркнул: «Отрадно, что несмотря на вызовы современности гуманитарное взаимодействие между Российской Федерацией и Турцией продолжает развиваться, а взаимный интерес к культурам наших народов не угасает».

Эту мысль по-своему развил и учёный секретарь «Михайловского». Эдуард Узенёв напомнил аудитории, что Пушкин был неутомимым путешественником. Он мечтал побывать в Германии, Франции, Италии, посетить Китай, но за пределы России смог выехать лишь однажды.

«Выступая в Анкаре, разумеется, просто нельзя было не процитировать пушкинское «Путешествие в Арзрум», — рассказал корреспонденту ПЛН Эдуард Александрович, — и я привёл слова поэта о добром коне, который «…вынес меня на турецкий берег».

«И хотя, если не считать этот эпизод, Пушкин за границей не был, его поэтический гений давно уже перешагнул границы России», — констатировал Эдуард Узенёв. Он напомнил своим турецким слушателям о «всемирности» и «всечеловечности» (Ф. М. Достоевский) творчества Пушкина, чьи произведения сегодня переводят на разные языки, исполняют на театральных и концертных сценах всего мира. Докладчик подчеркнул при этом, что вошедшие в сокровищницу мирового искусства трагедия «Борис Годунов» и роман «Евгений Онегин» были созданы именно в Михайловском.

«Ежегодно музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» посещают сотни тысяч человек со всего мира, — резюмировал Эдуард Узенёв. — Величайшей ценностью этого уголка являются нетронутые природные ландшафты, сохранившиеся в своей основе со времен Пушкина».