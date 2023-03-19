Культура

Почти 700 школьников побывали на музейных «Пушкинских уроках»

698 школьников Пушкиногорского района — учащиеся средней школы имени А.С. Пушкина и Пушкиногорской санаторной школы-интерната — стали участниками «Пушкинских уроков» и «Пушкинских встреч», организованных Государственным музеем-заповедником «Михайловское» совместно с поселковыми учебными заведениями. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежда Шабловская — один из кураторов масштабного проекта.

Девятиклассники Пушкиногорской средней школы на занятии «Древние крепости Псковского края». Фото здесь и далее предоставлено музеем-заповедником «Михайловское».

Уроки, лекции и мастер-классы проводили сотрудники из разных музейных подразделений — всего 14 человек. Их силами проведено 47 занятий для учеников начальных, средних и старших классов.

Урок «“Я к Вам пишу…“ Пушкин и письма» для учеников 3 и 4 класса санаторной школы-интерната ведёт Елена Фёдорова.

Как рассказала ещё один куратор проекта, методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Елена Фёдорова, темы для встреч со школьниками были самыми разными. «С младшими ребятами, например, мы с коллегами говорили о природе Пушкиногорья, о детстве Александра Сергеевича, о сказках Пушкина, которые они знают и любят, — конкретизировала она. — Среди уроков, которые были предложены вниманию школьников среднего звена, были: "История озера Кучане", "То в карете, то пешком" (интерактивное занятие о путешествиях и путешественниках в пушкинское время), "В садах лицея", "Пушкинский заповедник в годы Великой Отечественной войны и послевоенного лихолетья" (с показом кинохроники), многие другие. Старшеклассники побывали на уроках "Дуэль как поединок чести. Все дуэли в жизни Пушкина", ""Я к вам пишу…" Пушкин и письма", ""Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему". А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь", прочие».

«А девушке в семнадцать лет / Какая шапка не пристанет». Татьяна Говорухина ведёт занятие «Традиционный русский костюм» в 4Б классе Пушкиногорской средней школы.

Большой интерес у ребят вызвали интерактивные «Уроки письма» и викторины, а также мастер-классы по народной культуре и мастер-класс «Двухмерная реальность» — об искусстве силуэта в России и о том, как создать силуэт, даже не будучи художником, — рассказала Елена Фёдорова.

Пушкинские уроки» и «Пушкинские встречи» музей проводил в период с 1 по 21 марта, уточнили в «Михайловском».