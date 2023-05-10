Культура

Летние программы и поэтические вечера начинаются в «Михайловском»

Летние поэтические встречи, программы и специальные «сезонные» мастер-классы 12 мая возобновляет Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Игорь Шаймарданов. Ночные сказки (2010). Из собрания музея-заповедника

Например, в центральной усадьбе Пушкинского заповедника, в Михайловском, снова открывают «Переплётную мастерскую». На занятии «Сии листки необходимы…» музейные специалисты познакомят жителей и гостей Святогорья с историей рукописных альбомов, столь популярных в пушкинское время. В музее рассказали, что участники занятия обычно с удивлением открывают для себя тот факт, что вели подобные альбомы не только барышни и дамы, но и юноши, и даже солидные мужчины. «В такой альбом, мои друзья,/ Признаться, рад писать и я…» — свидетельствовал Александр Пушкин в «Евгении Онегине». Самостоятельное изготовление и украшение альбома — увлекательный процесс, — констатируют в музее. И добавляют, что занятие «Сии листки необходимы…» проводят в выставочном зале «Льняной амбар» по пятницам. Начало мастер-класса — в 16.00.

Здесь же для всех желающих откроют традиционные «Литературные пятницы. Поэзия сквозь века». Эти чтения хороши тем, что исполнителем любимых стихов — в первую очередь, конечно, пушкинских, но и любых других авторов тоже! — может стать каждый гость музея. Время «Литературных пятниц» — 17.00.

По четвергам, в полдень, в Пушкинском заповеднике можно стать участником программы-прогулки «Природа. Пушкин. И кино…». Путешествие по местам съёмок художественных и документальных фильмов («Василиса Кожина», «Холоп», «Гоголь. Вий») начинается в пушкинском Бугрово, а завершается в Михайловском. Длится оно обычно более двух часов.

В музее-заповеднике напоминают, что сообщить о своём намерении стать участником той или иной программы нужно заблаговременно: занятия и экскурсии проводятся для ограниченного числа человек и только по предварительной заявке (телефон: 8 81146 2-23-21 или +7 921 116-09-71).