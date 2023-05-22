Культура

Школьник из Тулы расскажет о Псковском кремле

Директору Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой пришло письмо от юного жителя города Тулы – 9-летнего Арсения. Мальчик попросил прислать ему для школьного проекта на урок по окружающему миру необходимую информацию о Псковском музее. Арсений собирается на примере Псковского Крома рассказать об истории и значении Кремлей для России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мальчик рассказал, что он любит со своей семьей посещать Тульский кремль. А его бабушка рассказала ему много интересного про Псков и Псковский кремль, где она бывала раньше. Именно эти истории вдохновили Арсения на собственный проект. А сам он хочет летом попросить родителей привезти его в Псков на экскурсию, чтобы увидеть достопримечательности своими глазами.

В ответном письме Светлана Мельникова пожелала Арсению успехов в учебе и поблагодарила за интерес к истории Псковского музея-заповедника. Мальчику передали новый буклет о Псковском кремле, путеводитель по памятным местам Псковской области, несколько открыток с изображением Пскова и сувениры на память.

«Мне бы хотелось сказать слова благодарности и родителям мальчика, и его учителям, которые привили ему любовь к истории и желание заниматься исследовательской работой, – отметила Светлана Мельникова. – В музей приходит большое количество корреспонденции, но такие письма – редкость. Буду счастлива лично познакомиться с Арсением, если у него получится приехать в наш город и посетить наш музей».

В качестве благодарности мальчик прислал вместе с письмом открытку с историческим видом Тулы и новозеландскую почтовую марку из собственной коллекции.