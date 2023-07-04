Культура

Для гостей фестиваля в «Михайловском» организуют бесплатный транспорт

Для желающих в предстоящие выходные побывать на фестивале «Пушкин. Музыка. Михайловское» на Поэтической (Праздничной) поляне Пушкинского заповедника будут организованы бесплатные автобусные рейсы от автовокзала в Пушкинских Горах. Об этом музей-заповедник сообщает на своих официальных страницах в социальных сетях со ссылкой на организаторов фестиваля.

В субботу, 8 июля, автобус отправится в 16.00 и в 16.30 (отъезд обратно, к автовокзалу, двумя автобусами — в 20.00); в воскресенье, 9 июля — в 12.00, 12.30 и в 17.00 (обратно, тремя автобуса в 19.30).

В заповеднике также напоминают, что для проезда к стоянке около Поэтической поляны на личном автомобиле необходимо приобрести пропуск в кассе музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, д. 1). Для тех же, кто в эти дни не сможет приехать в «Михайловское», концерты фестиваля планируют транслировать в интернете, на сайте учреждения, а также на портале «Культура.рф».