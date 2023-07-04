Культура

Усадьбы Пушкинского заповедника «веерно» закроют на съёмки «Цербера»

Мемориальные усадьбы-музеи в Государственном Пушкинском заповеднике на этой неделе «веерно» закроют для проведения киносъёмок. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в Михайловском, Тригорском, Петровском и в «Пушкинской деревне» в Бугрово планируют снять часть сцен для фильма под рабочим названием «Цербер».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Авторы кинопроекта намерены рассказать своему зрителю об отдельных событиях «вокруг» декабрьского восстания 1825 года. Казнь одних и каторга для других его акторов вызвали большой резонанс в России. Долгое время царское правительство выявляло и наказывало прямых или косвенных участников выступления на Сенатской площади, членов тайных обществ и сочувствующих им. Некоторых удалось найти по доносам. Создатели ленты — «Студия Чеховъ» совместно с Институтом развития интернета — полагают, что их работа повысит интерес киноаудитории, прежде всего молодой её части, к истории Отечества, подвигнет на размышления о человеческой природе. Режиссер-постановщик «Цербера» — Владимир Щегольков, оператор-постановщик — Пётр Духовской.

Съёмки в Пушкинском заповеднике пройдут в период с 11 по 14 июля. Всех, кто в эти дни планирует побывать в Святогорье, просят учитывать, что музеи в эти дни будут закрыты для посещения, но не одномоментно, а поочерёдно: «Михайловское» — во вторник, 11 июля, «Тригорское» — в среду, 12-го, и «Пушкинская деревня» — в четверг, 13-го. Во время работы съёмочной группы в усадебных парках Тригорского и Петровского кардинально ограничивать поток гостей не планируется.

Напомним, что те или иные локации Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» нередко становятся рабочими площадками для кинодокументалистов и создателей художественных лент, прежде всего, на исторические темы. В разные годы здесь снимали такие фильмы и сериалы, как «Василиса» (по мотивам событий 1812 года), «Учёности плоды (о Великой Отечественной), «Гоголь», многие другие. Учитывая постоянный интерес посетителей к этой теме, в музее даже разработали специальную программу-прогулку «Природа. Пушкин. И кино». Сейчас эту экскурсию проводят по четвергам, по предварительным заявкам.