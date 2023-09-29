Культура

Органные концерты пройдут в Печорах 30 сентября и 1 октября

Концерт органной и ансамблевой музыки состоится в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 30 сентября в 16.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Исполнители – лауреаты международных конкурсов Мария Блажевич (орган, Тюмень-Томск) и Рустам Артиков (труба, Печоры).

А 1 октября в Международный день музыки в 19:30 состоится гала-концерт органной и ансамблевой музыки «Орган при свечах». Исполнители - лауреаты международных конкурсов: солист Мариинского театра Геннадий Никонов (труба, контртенор, Санкт-Петербург), Кира Горшкова (сопрано, Псков), Александр Новосёлов (орган, Кондопога-Петрозаводск), Дина Ихина и Денис Маханьков (орган, Печоры-Псков).

В программе: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Т. Альбинони, Х. А. Штамм, А. Пьяццолла, Э. Артемьев и другие.

Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.