Культура

Актуальные вопросы церковного краеведения обсудят в Великих Луках 11 октября

Традиционный круглый стол «Духовный путь земли Великолукской», посвященный актуальным вопросам церковного краеведения, состоится в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках 11 октября в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Мероприятие пройдет по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в рамках Дней православной культуры «Покровские вечера». Его цель – осветить историческое значение Свято-Вознесенского кафедрального собора для современной жизни Великих Лук, обменяться мнениями по актуальным вопросам церковной истории и церковного краеведения.

Организаторы круглого стола: Великолукская епархия, Великолукское городское краеведческое общество, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского.

С программой круглого стола можно ознакомиться по ссылке.