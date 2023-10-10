Культура

В «Михайловском» торжественно открыли фестиваль «Мой Пушкин»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» торжественно открыли Всероссийский творческий фестиваль «Мой Пушкин». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, молодых конкурсантов и их наставников, прибывших в псковские пушкинские места из разных регионов России, приветствовали уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, исполнительный директор фестиваля Владислав Семенов.

Так, в своëм напутствии конкурсантам Наталия Соколова говорила об объединяющем народы и страны пушкинском начале и искренне порадовалась тому, что своими открытиями тех или иных граней творчества Александра Пушкина лучшие представители молодого поколения щедро делятся со своими сверстниками, причëм, не только чтецы и актёры, но и музыканты, танцоры, дизайнеры. А директор «Михайловского» Георгий Василевич напомнил молодëжи о том, что это и есть подлинное счастье – быть и творить в пушкинских местах, говорить на пушкинском языке, следовать за мыслью гения.

Музыкальную программу для церемонии открытия фестиваля подготовил замечательный народный коллектив фольклорный ансамбль «Заряница» из Великих Лук (художественный руководитель Маргарита Амирханян), отмеченный многими и многими наградами международных и всероссийских конкурсах и фестивалях.

Уже завтра участников «Моего Пушкина» ждут конкурсные испытания, отметили в «Михайловском». А завершат святогорский слëт юных талантов большим Пушкинским балом. Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте Пушкинского заповедника.