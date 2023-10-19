Культура

«Михайловское» попало в «Музейную бродилку»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» стал участником проекта «Музейная бродилка». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении со ссылкой на информацию от Туристского информационного центра Псковской области.

Фото: Георгий Василевич, музей-заповедник «Михайловское»

Инициатор и создатель проекта — «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций», работающая совместно с региональными туристско-информационными центрами, уточнили в Пушкинском Заповеднике. Для участия в пилотном этапе «Бродилки» экспертная комиссия выбрала 70 музеев северо-запада России из 120, подавших заявку.

«Предполагается, что в скором времени, — рассказали в «Михайловском», — у нас будут установлены брендированные афиши с qr-кодами, отсканировав которые, дети смогут познакомиться с музеем. Чат-бот расскажет, что интересного можно найти в заповеднике и куда обязательно стóит зайти, а также предложит сфотографироваться с маскотом, который будет вести свой канал и рассказывать о путешествиях по музеям северо-запада».

Предполагается также, что в рамках проекта будет создана интерактивная карта с описанием музеев и детских программ. Она будет включать элементы игры и соревнования. На карте участники смогут отмечать музеи, в которых они побывали и рассказывать о своих впечатлениях и даже оставлять рекомендации следующим посетителям.

Добавим, что участником «Музейной бродилки» от Псковской области стал ещё и Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова в Любенске Плюсского района.