Культура

Посвященная Полибинскому парку выставка открылась в Великих Луках

Постерная выставка «Полибинский парк: красота и вдохновение» открылась в великолукском «Кванториуме». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка содержит не только фотографии парка в разное время года, но и мгновения, запечатленные на музейных мероприятиях под открытым небом.

Стенды выставки напоминают о том, что парк был частью усадьбы отца Софьи Ковалевской. В этой усадьбе Софья провела 10 лет своей жизни (с 8 до 18).

Интересной составляющей выставки является гербарий растений, произрастающих в Полибино. Их собирали воспитанники «Биоквантума» под руководством наставника – Надежды Лебедевой.

Методист музея Анна Левицкая провела экскурсию по стендам выставки, после которой участники открытия познакомились с документальным фильмом об истории парка. На память об открытии желающие оформили тематические закладки на «Языке цветов».

Напомним, изначально выставка экспонировалась в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района.