Коллектив из Пскова не прошел на фестиваль «Добрый рок-2024» из-за «мёртвых душ»

Коллектив из Череповца Voltum по итогам отборочного концерта и голосования стал одним из участников XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024», который состоится в Псковской области 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
«Настало время огласить итоги голосования по декабрьскому отборочному концерту. Оба коллектива показали себя с лучшей стороны и достойны принять участие в фестиваля живой музыки "Добрый рок-2024", но есть правила!» - отметил Андрей Семенов.
При очном голосовании в клубе голоса распределились так:
В онлайн-голосовании группы набрали:
От организаторов фестиваля группы получили по 10 голосов.
«Разрыв, как мы видим, приличный. И, казалось бы, вот она - победа! Но мы проверили подписку голосовавших на сообщество фестиваля, наличие "мертвых душ" и открытость профиля голосовавшего и пришли к выводу, что активно и внимательно читают посты на стенах групп далеко не все подписчики, и очень жаль, что среди голосовавших попадались аккаунты-боты, что говорит о накрутках голосов», - отметил Андрей Семенов.
Директор фестиваля напомнил, что организаторы сняли с себя полномочия выбора групп, выбор делают именно зрители - голосованием, с учетом всех озвученных условий.
Итоговые цифры с учетом очного голосования и баллов от организаторов получились следующими:
«Разрыв небольшой, но правила - есть правила. Оргкомитет фестиваля сообщает, и это будет честным решением, что этим летом на крупнейшем опен-эйре с живой музыкой в нашем регионе однозначно встречаемся с группой Voltum. Наши искренние поздравления победителю! Группа "Живая сталь" приглашается гостем в следующий отборочный сезон фестиваля, а это дает безоговорочное право участия в фестивале "Добрый рок-2025". Такое бывает... Спасибо всем участникам голосования за ожидание, но сделать полный анализ голосов, на котором настаивали и сами группы, было не так просто и быстро», - заключил Андрей Семенов.
Подробнее о подсчете голосов можно узнать в группе фестиваля по ссылке. Опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля.
Уже в эту пятницу, 19 января, в баре «Нора» в Пскове состоится очередной отборочный концерт.