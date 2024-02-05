Культура

«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 февраля. Гость студии - председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о культурных мероприятиях, запланированных в регионе в рамках Года семьи.

Три творческих юбилея приходятся на 2024 год: 180-летний со дня рождения композитора Римского-Корсакова, 185-летний со дня рождения еще одного композитора - Мусоргского и 225-летие со дня рождения поэта Пушкина. Какие мероприятия уже запланированы в честь этих дат? Будет ли в этом году организована арт-резиденция для молодых музыкантов «Золотой петушок»? Будут ли у псковичей «культурные выходные» и смогут ли они в этом году увидеть какие-нибудь лазерные шоу? Как региональный комитет по культуре взаимодействует с культурными организациями Пскова и области? Заслуженно ли выставку-форум «Россия» на ВДНХ продлили до 8 июля?

Об этом и многом другом — в эфире.