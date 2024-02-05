Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков кофейни и пекарни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Академия Слуха» подарки 1+1
2024 вызовы и угрозы
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Культура 05.02.2024 12:430 Первую выставку в отреставрированном «Льняном амбаре» Михайловского откроют в день памяти Пушкина 09.02.2024 17:360 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина. ВИДЕО 09.02.2024 17:260 Детская филармония выступит на Дне работника культуры в Псковской области 09.02.2024 17:090 Снятый в Пскове выпуск программы «Не факт» покажут на телевидении 10 февраля 09.02.2024 16:470 Псковский большой детский хор могут объединить с филармонией 09.02.2024 16:320 Сербов, казахстанцев и китайцев пригласят в арт-резиденцию «Золотой петушок» в Псков
 
 
 
Самое популярное 04.02.2024 09:150 Еще с пятью бойцами спецоперации простились в Псковской области 07.02.2024 16:440 Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе 02.02.2024 10:410 Автомобиль врезался в дерево под Псковом, один человек погиб. ФОТО 06.02.2024 12:5611 Секретарь Псковского обкома КПРФ заявил, что он нищенствует 08.02.2024 13:351 ЦИК отказала Надеждину, Малинковичу, Баташеву и Русских в регистрации кандидатом на выборах президента
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина. ВИДЕО

09.02.2024 17:36|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 февраля. Гость студии - председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о культурных мероприятиях, запланированных в регионе в рамках Года семьи.

Три творческих юбилея приходятся на 2024 год: 180-летний со дня рождения композитора Римского-Корсакова, 185-летний со дня рождения еще одного композитора - Мусоргского и 225-летие со дня рождения поэта Пушкина. Какие мероприятия уже запланированы в честь этих дат? Будет ли в этом году организована арт-резиденция для молодых музыкантов «Золотой петушок»? Будут ли у псковичей «культурные выходные» и смогут ли они в этом году увидеть какие-нибудь лазерные шоу? Как региональный комитет по культуре взаимодействует с культурными организациями Пскова и области? Заслуженно ли выставку-форум «Россия» на ВДНХ продлили до 8 июля?

Об этом и многом другом — в эфире.

Теги: #Подстрочник #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вводить единовременную выплату за вступление в брак?
В опросе приняло участие 244 человека
09.02.2024, 18:000 Познакомиться с Пушкиным заново смогут псковичи на концерте 10 февраля 09.02.2024, 17:511 Лучше рестораны и отели наградили в Псковской области 09.02.2024, 17:440 Новые автобусы вышли на маршруты №17 и №30 в Пскове 09.02.2024, 17:420 Пять километров дороги Изборск - Палкино - Остров отремонтируют
09.02.2024, 17:371 Свыше тысячи псковичей зарегистрировались на старты «Лыжни России» 09.02.2024, 17:360 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина. ВИДЕО 09.02.2024, 17:350 Александр Козловский: В Великих Луках патриотическая работа никогда не прекращалась 09.02.2024, 17:320 Борис Елкин поздравил Псковский планетарий с 50-летием
09.02.2024, 17:260 Детская филармония выступит на Дне работника культуры в Псковской области 09.02.2024, 17:230 Живущую на территории псковской инфекционки лису хотят привить от бешенства 09.02.2024, 17:210 Политический гороскоп на год Дракона 09.02.2024, 17:180 Ольга Тимофеева: Фестиваль русской музыки-2024 будет выразительно отличаться
09.02.2024, 17:090 Снятый в Пскове выпуск программы «Не факт» покажут на телевидении 10 февраля 09.02.2024, 17:000 Регулирование деятельности репетиторов обсудят в Совфеде 09.02.2024, 16:470 Псковский большой детский хор могут объединить с филармонией 09.02.2024, 16:380 Александр Борисов: Реализация проектов с участием РВИО будет зависеть от инициативы великолучан
09.02.2024, 16:320 Сербов, казахстанцев и китайцев пригласят в арт-резиденцию «Золотой петушок» в Псков 09.02.2024, 16:270 Концерт-показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится 10 февраля 09.02.2024, 16:250 Отделение РВИО в Великих Луках возглавил Дмитрий Белюков 09.02.2024, 16:110 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 февраля
09.02.2024, 16:030 Сергей Гусев: Уверен, что великолукское отделение РВИО внесёт вклад в сохранение военного исторического наследия 09.02.2024, 15:511 Ольга Тимофеева: Мы остаемся на связи с владыкой Тихоном 09.02.2024, 15:440 Великолучанин Артём Баринов избран председателем Молодёжного парламента 09.02.2024, 15:340 Лидеров российского рынка сервисов цифровой безопасности назвали эксперты
09.02.2024, 15:250 ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента 09.02.2024, 15:200 Псковичи поблагодарили Михаила Ведерникова за поддержку спорта в регионе 09.02.2024, 15:160 Александр Козловский: Памятник Матросову - символ узнаваемости Великих Лук 09.02.2024, 15:080 Батутный центр закрыли, дело не возбудили: стали известны подробности инцидента с переломом ноги юного псковича
09.02.2024, 15:060 Сергей Удальцов попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга 09.02.2024, 15:030 Спрос на стоматологические услуги вырос в России 09.02.2024, 15:020 Александр Борисов: Военная история — часть нашего менталитета 09.02.2024, 14:510 «Прессинг»: Фейки госпропаганды, казус патриота, некоторые равнее. ВИДЕО
09.02.2024, 14:500 Некоторым спортивным организациям Псковской области больше не придется оплачивать услуги СМП - губернатор 09.02.2024, 14:460 Финансирование спорта повысят в Псковской области 09.02.2024, 14:440 Безруков, Хабенский и Башмет могут принять участие в Днях Пушкинской поэзии-2024 09.02.2024, 14:410 Профсоюзный санаторий «Голубые озёра» отмечает 75-летие
09.02.2024, 14:390 Пешехода сбил автомобиль на улице Маргелова в Пскове. ФОТО 09.02.2024, 14:300 Замминистра сельского хозяйства России ознакомилась с достижениями псковских аграриев 09.02.2024, 14:160 План противопаводковых мероприятий утвердили в Псковской области 09.02.2024, 14:130 Ольга Тимофеева: Культурные мероприятия в области всегда ориентированы на семьи
09.02.2024, 14:070 Три автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 09.02.2024, 14:060 Торжественное возложение цветов к монументу Александру Матросову состоялось в Великих Луках 09.02.2024, 14:000 Второй смартфон в подарок можно получить в билайне 09.02.2024, 13:490 В псковской инфекционке нередко вызывают полицию для урегулирования конфликтов с пациентами, рассказала медсестра
09.02.2024, 13:420 За вымогательство в стиле 90-ых и незаконный оборот оружия великолучанина отправили в колонию 09.02.2024, 13:290 Ольга Тимофеева: Наш стенд на выставке «Россия» вызывает небывалый интерес 09.02.2024, 13:140 Псковскому планетарию — 50 лет. ЛОНГРИД 09.02.2024, 13:090 Проект благоустройства Корытовского лесопарка разработают до конца лета
09.02.2024, 13:060 Судью Псковского областного суда Анатолия Овчинникова проводили в почетную отставку 09.02.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина 09.02.2024, 12:560 Мастер-класс и интерактивная программа для детей пройдут в псковском музее 09.02.2024, 12:450 До -24 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 10 февраля
09.02.2024, 12:280 История о вымогательстве денег у 8-летней псковички оказалась выдумкой ребенка 09.02.2024, 12:180 Число просмотров публикации с интервью Путина Карлсону в X превысило 70 млн 09.02.2024, 12:100 В день памяти поэта вход в музеи Пушкинского заповедника будет бесплатным 09.02.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Фейки госпропаганды, казус патриота, некоторые равнее
09.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 9 февраля 09.02.2024, 12:000 Дни открытых дверей пройдут в псковском спортклубе «Супер фитнес» 09.02.2024, 11:510 Ограничение движения на участке улицы Лагерной в Пскове продлили до 14 февраля 09.02.2024, 11:460 Олег Грицаев покинул должность заместителя главы Гдовского района
09.02.2024, 11:420 Переломы, сотрясение и растяжение: пятеро псковичей травмировались на работе из-за гололеда 09.02.2024, 11:300 Культура регионов, мир атома и нейросети: выставка «Россия» глазами псковича 09.02.2024, 11:290 Число сделок на вторичном рынке автомобилей в России снизилось на 8% 09.02.2024, 11:280 Трое жителей Псковской области лишились доступа к «Госуслугам» из-за мошенников
09.02.2024, 11:220 Пропавшего мужчину в темной камуфляжной куртке нашли в Пскове 09.02.2024, 11:210 «Берите да делайте!»: плюсы и минусы создания городских ТОСов 09.02.2024, 11:180 Профессиональных высот пожелал работникам гражданской авиации Александр Котов 09.02.2024, 11:080 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о Годе семьи в регионе и подготовке к юбилею Пушкина
09.02.2024, 11:050 Инсталляцию восстановили в парке у реки Милевки 09.02.2024, 10:570 Названы самые популярные туристические направления у россиян на 23 февраля и 8 марта 09.02.2024, 10:500 Капремонт Каськовской школы в Куньинском районе осмотрел депутат Госдумы 09.02.2024, 10:300 Взрывные работы по ослаблению льда на водоёмах проводят в Псковской области
09.02.2024, 10:230 «Прессинг»: Фейки госпропаганды, казус патриота, некоторые равнее 09.02.2024, 10:130 Водитель легковой автомашины погиб в столкновении с большегрузом в Псковской области 09.02.2024, 10:053 Подростков хотят отправить работать на заводы 09.02.2024, 09:531 Александр Козловский обсудил вопросы догазификации и сотовой связи в Куньинском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru