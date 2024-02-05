Культура

Мастер-класс и интерактивная программа для детей пройдут в псковском музее

Мастер-класс и интерактивная программа для детей пройдут в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Мастер-класс «Мастерство манерное» пройдет 10 февраля в 12.00 и 14.00.

Юные участники мастер-класса познакомятся с древним способом орнаментации ткани – набойкой, а затем сделают в этой технике своими руками текстильный сувенир с помощью резных деревянных штампов.

Интерактивная программа «Откроем бабушкин сундук» состоится 11 февраля в 12.00 и 14.00.

«На занятии расскажем и покажем, как выглядели праздничный и повседневный костюмы русского человека 100 лет назад», – рассказали в музее. Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Телефоны для справок и записи: +78112292260 и +79113580816.