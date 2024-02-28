Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: «Израненная земля Донбасса» и другие выставочные проекты

Представляем четвертый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

На защите Российской государственности. В исторической экспозиции музея открылась выставка живописи «Израненная земля Донбасса».

«Служить России словом и душой…» Сразу две выставки, посвященные истории российской дипломатии, работают в усадьбе Белянина.

«Через годы, через расстояния». Выставочный зал музея-заповедника участвует в масштабном проекте Государственного музейно-выставочного Центра «РОСИЗО» и Союза художников России «Связь поколений».

Мы, разумеется, знаем, для чего едем в Изборск – прежде всего, чтобы собственными глазами увидеть наши святыни и достопримечательности: Труворово городище и Изборскую крепость, прикоснуться к живой истории и природе этих замечательных заповедных мест, подышать чистым воздухом и испить целебной водицы из легендарных Словенских ключей, еще раз восхититься удивительными по красоте изборскими далями, но… не только, ведь музей-заповедник «Изборск» – это еще и насыщенная событиями выставочная деятельность. Достаточно сказать, что лишь за последний месяц в залах Музейного квартала были открыты в общей сложности – семь разных выставок! А в начале марта откроется восьмая. И вот об этих выставочных проектах я сейчас кратко вам расскажу.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Накануне Дня защитника в рамках XV Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь» при поддержке Министерства культуры России в исторической экспозиции Усадьбы купца Анисимова открылась выставка живописи московских художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Израненная земля Донбасса». Казалось бы, где Изборск, и где Донбасс? Однако, и сами художники, и все, кто участвовал в церемонии открытия выставки, сразу единодушно отметили, насколько органично живописные полотна, посвященные событиям на Донбассе, вписались в историческую экспозицию.

Получилось, что русские средневековые воины из порубежной Изборской крепости в своих средневековых доспехах, с мечами, копьями и стрелами, со щитами, как будто встали рядом и протянули руку помощи тем, кто сегодня с оружием в руках защищает новые рубежи русской земли – большой многовековой исторической России. Так же, как Изборск на протяжении столетий защищал российскую государственность, так и люди на Донбассе защищают свою родную Землю, свою историю, свой язык, свои святыни и культурные коды. На выставке становится зримой и буквально физически ощутимой историческая и духовная связь, протянутая сквозь века от дружины легендарного Трувора и воинов князя Александра Невского к современным бойцам, портреты которых представлены на выставке. Все они, и павшие, и живые, стоят на защите Российской государственности.

А на полотнах художников – люди и реалии современного Донбасса, о котором сообщают зрителю и названия картин: «Безмолвие. Саур-Могила», «Детство, опаленное войной», «После града», «Портрет ополченца Леонида», «Боевое задание», «В степи донецкой», «Вехи истории», «Жизнь продолжается». На этих картинах – правда художественных образов, та истина настоящего реализма, которую не способен передать ни один видеорепортаж, в подробностях фиксирующий сиюминутное, но редко схватывающий символизм происходящего, и вот задача художников этот символизм увидеть и показать.

В своем слове к сотрудникам музея и гостям Изборска художник Алексей Крюков сформулировал это так, цитирую: «Когда видишь героические лица людей Донбасса, которые пишут новые страницы истории России, они побуждают к тому, чтобы ты о них рассказал, написал, увековечил их на холсте. Это те люди, которые сегодня стоят на рубежах по защите нашей Родины. И мы будем продолжать начатое дело – пополнять нашу коллекцию новыми работами, участвовать в патриотических мероприятиях, привлекать молодежь. И органично наши работы вписались в историческую экспозицию музея, и средневековые воины протягивают историческую нить бойцам Донбасса, и мы слышим боевые отзвуки минувших веков. Мы верим в нашу Победу, которая для нас несомненна».

Примечательно, что выставкой «Израненная земля Донбасса» в нашем Изборске Международный форум искусств «Золотой Витязь» открыл программу, которая продолжится в Москве, Ярославской области и Севастополе до ноября 2024 года. Сам Международный форум искусств «Золотой Витязь», напомню, был основан еще в 1992 году как Православный кинофестиваль знаменитым актером, народным артистом России Николаем Бурляевым, который (и в этом факте тоже содержится удивительное символическое сближение!) был близким другом и учеником реставратора Саввы Ямщикова, и вместе они, в шестидесятые годы прошлого века, тогда молодые и талантливые люди, искусствовед Савва Ямщиков и актер Николай Бурляев, здесь у нас на Псковской земле, в Изборске, работали над шедевром Андрея Тарковского – фильмом «Андрей Рублев».

С 2010 года детище Николая Бурляева форум «Золотой Витязь» объединяет все виды искусства: кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство и неизменно проходит под девизом «За нравственные идеалы. За возвышение души человека». И поэтому, опять же, совсем неслучайно тут же в экспозиции представлены два важных мультимедийных просветительских проекта: «Донбасс – Россия: история и современность» и «Евромайдан: сущность и последствия антиконституционного переворота 2013-2014 годов на Украине». Документы как бы дополняют художественную выставку, вводят зрителя в актуальный исторический контекст: правда и достоверность изобразительного искусства встречается здесь с логикой фактов, с бесконечным новостным потоком, внутри которого мы все сейчас вынуждены существовать, отделяя зерна истины от плевел лжи.

И завершая свой рассказ о событии, процитирую слова второго художника, картины которого представлены на выставке – Максима Фаюстова, признавшегося, цитирую: «Каждый раз, когда едешь на Донбасс, понимаешь, что этот раз может стать и последним. Потому что там всё сурово и жёстко. И, тем не менее, люди, которых вы можете увидеть на портретах, – это настоящие герои. Удивительно, но у них нет и тени уныния, раздражения или злобы, которые, например, часто встречаешь у людей в московском метро. Наоборот, люди Донбасса находятся в состоянии душевного подъема, видно, что все они светятся изнутри». Вот этого оптимизма и внутреннего свечения, о котором говорил художник, я хотел бы пожелать и всем нам, наследникам славной Изборской истории.

И мы продолжаем. В Усадьбе купца Белянина для всех, кто любит своими глазами рассматривать исторические документы и делать выводы, открылись две интересных выставки, приуроченные к Дню дипломатического работника России, который отмечается в начале февраля. Первая ­выставка – от Представительства Министерства иностранных дел в Пскове – называется «История российской дипломатической службы». Вторая названа создателями «Служить России словом и душой» и подготовлена Музеем-заповедником поэта Федора Ивановича Тютчева «Овстуг». Фокус тут в том, что классик русской литературы, автор знаменитой поэтической формулы «Умом Россию не понять», литератор Тютчев одновременно был и выдающимся для своего времени дипломатом, и вот как раз об удивительном сочетании литературного и дипломатического талантов нашего соотечественника и рассказывает выставка «Служить России словом и душой».

Тут, на обеих выставках, тоже много неожиданных сближений, перекличек и параллелей, интересных всякому историку да и просто любопытному человеку. Например, на выставке от МИДа имеется копия собственноручной расписки Тютчева – обещания не участвовать в масонских ложах и других тайных организациях. И здесь же есть собственноручная расписка нашего великого поэта Пушкина, служившего в дипломатическом ведомстве, в том, что он обязуется хранить государственную тайну и посещать дома чужестранных министров только по делам службы. Обычно эта информация вызывает особый интерес публики, поскольку далеко не все наши современники знают, что наш Пушкин, оказывается, был, или во всяком случае, числился, при дипломатическом ведомстве, что, естественно, налагало на него определенные обязательства перед государством.

Выставка представляет любопытнейшие фотокопии документов и материалов архивов: мирные договоры, ратификационные грамоты, клятвенные обещания, рескрипты, реляции, прошения, распоряжения, циркуляры, приказы, иллюстрации, рисунки и фотографии. Некоторые из них поистине судьбоносны для истории России, такие, например, как Ништадтский мир, который дал России выход к Балтийскому морю, и более того, после заключения этого мира царю Петру Первому российским Сенатом впервые было даровано наименование император, то есть Россия фактически стала империей. Повторюсь, обе выставки, от МИДа и от музея-заповедника «Овстуг» Федора Ивановича Тютчева, будто дополняют друг друга, и если первая подробна и строга, как и подобает архиву, то вторая выглядит более домашней, иллюстративной и по-музейному изящной.

Здесь же, в усадьбе купца Белянина, на втором этаже работает еще одна выставка, мимо которой никак нельзя пройти сегодня: она посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и называется «Герои Изборска – Герои Ленинграда». Это не просто выставка, а долгоиграющий исследовательский проект, к участию в котором музей-заповедник приглашает всех желающих, и прежде всего юное, подрастающее поколение историков.

На выставке представлены уникальные экспонаты, переданные недавно в собрание музея-заповедника: блокадная кастрюлька, в которой ленинградцы варили суп, детские книжки, пережившие блокаду, чудом сохранившиеся продуктовые карточки, которые и сохранились только потому, что их невозможно было отоварить, удостоверение к знаку жителя блокадного Ленинграда. На выставке также можно полистать «Книгу памяти», в которой представлены имена изборян, сражавшихся за Ленинград, переживших блокаду или погибших.

И я завершаю. Анонсом и несколькими важными объявлениями и приглашениями. Уже 5 марта музей-заповедник «Изборск» присоединится к масштабному художественному проекту Государственного музейно-выставочного Центра «РОСИЗО» и Союза художников России «Связь поколений». Кроме Изборска, проект почти одновременно стартует еще в трех городах: Москве, Рязани и Ростове. Понятно, что все впечатления и подробности я изложу уже в следующем выпуске нашей программы, пока же могу только пересказать то, что содержится в официальной аннотации проекта.

Выставки картин выдающихся советских и современных российских художников объединяет общая тема, которая и заявлена в названии – «Связь поколений», но в каждом городе будет выстроена индивидуальная история, продиктованная подбором произведений и расставленными акцентами. Экспозиция условно поделена на разделы: детство, юность, зрелость и старость, демонстрируя, как каждое поколение проходит свой жизненный цикл, но в совокупности работ разных периодов, заявляют организаторы, становится очевидным, что обстоятельства, с которыми сталкиваются люди, повторяются. То есть в философии выставочного проекта лежит размышление об основных этапах человеческой жизни и о том, как они отражаются в искусстве. Поколения меняются, но не меняются волнующие их темы. Каждая картина – это своего рода документ о времени, биография традиций, которую мы вместе переживаем и созидаем. Ждем всех любителей изобразительного искусства на открытии выставки «Связь поколений» 5 марта в 15 часов в выставочном зале музея-заповедника «Изборск».

Здесь остается добавить, что всех, кто хотел бы провести в Изборске несколько дней, ждет наш Гостевой дом, при бронировании которого всем проживающим мы делаем подарок – бесплатные единые билеты в музейные экспозиции, которые действуют в течение двух дней с момента заселения. Кроме того, напоминаем, что у нас действует Пушкинская карта, которая особенно пригодится школьникам в дни школьных каникул, которые тоже не за горами.

Ждем вас в Изборске!

Александр Донецкий