Культура

Хоры из Пскова и Старой Руссы выступят с концертом 1 марта

Совместный концерт детского образцового коллектива «Концертный хор детской школы искусств имени С. В. Рахманинова» (Старая Русса) и академического хора музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится в Пскове 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

По словам руководителей двух коллективов – Натальи Повидыш (ДШИ в городе Старая Русса Новгородской области) и Инны Суровицкой (Псковский колледж искусств) – творческая встреча хоров планировалась давно. Она стала возможной именно сейчас в рамках проведения курсов повышения квалификации преподавателей хоровых дисциплин детских школ искусств Псковской области.

На совместном концерте прозвучат хоровые произведения отечественной и зарубежной классики, а также песни композиторов второй половины ХХ века.

В колледже отметили, что такие творческие встречи необходимы для обмена опытом двух молодёжных хоровых коллективов, расширения исполнительского репертуара, освоения различных видов интерпретаций уже известных музыкальных произведений.

Начало концерта в 14.00.

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.