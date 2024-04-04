Культура

Георгий Василевич представил комиссии Госсовета юбилейный календарь Пушкинского заповедника

В рамках VI Балтийского культурного форума в городе Светлогорске (Калининградская область) сегодня, 17 апреля, состоялся представительный музейный съезд — заседание Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций, Ассоциации литературных музеев совместно с Союзом музеев России и членами комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура». В работе заседания принял участие директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Фото: служба информации музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, особый, первый блок совещания был посвящён празднованию 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Его открыл директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. Он обратился к собравшимся с приветственным словом от Ассоциации литературных музеев и с сообщением о пушкинском юбилее и об опыте представления русской литературы, в частности, в музеях Калининградской области, принимающей форум.

Продолжил разговор директор «Михайловского» Георгий Василевич. Его доклад был озаглавлен «Три юбилея. Юбилейный календарь Пушкинского заповедника».

Георгий Василевич начал своё выступление с тезиса о том, что «…Пушкин принадлежит каждому из нас, и мы с момента его вхождения в нашу жизнь, в нашу литературу и нашу историю являемся прямыми потомками поэта и хранителями его наследия». Далее руководитель «Михайловского» кратко перечислил основное из уже сделанного Пушкинским заповедником в преддверии трёх юбилеев, а также рассказал о том, что музею сделать ещё предстоит: о LVIII Пушкинском празднике поэзии (Днях пушкинской поэзии и русской культуры), о грядущих фестивалях — от музыкальных и театральных до фестиваля анимации, о выставках по всей России, в том числе и в Калининградской области.

Напомним, завтра, 18 апреля, директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич выступит перед слушателями открытого лектория VI Балтийского культурного форума с лекцией-рассказом о псковиче Валентине Курбатове — выдающемся русском литературном критике и публицисте, лауреате Государственной премии РФ, человеке, которого с музеем- связывали многолетняя дружба и плодотворное, деятельное сотрудничество.