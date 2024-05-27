Журналисты «Гражданской прессы» организовали сбор книг для сельских библиотек

Журналисты медиахолдинга «Гражданская пресса» организовали сбор книг для сельских библиотек Новоржевского муниципального округа.
Фото: администрация Новоржевского округа
Сбор книг организовали в преддверии Всероссийского дня библиотек по инициативе депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному округу №9, вице-спикера регионального парламента Армена Мнацаканяна.
Книги для читателей разных возрастов уже доставили в Новоржев. Их передадут в библиотеку Стехновского сельского клуба.