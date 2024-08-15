Культура

Более 100 человек стали гостями акции «Ночь кино» в Псковском музее

Псковский музей-заповедник вновь принял участие во всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие, приуроченное к Дню российского кино, прошло 24 августа во Дворе Постникова и Покровской башне. Более 100 человек присоединились к просмотрам лучших отечественных кинолент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Во Дворе Постникова гости увидели фэнтези-фильм «Сто лет тому вперёд» (12+) о невероятном приключении Алисы и Коли, которые живут в разных мирах. Коля – обычный старшеклассник, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она пытается найти маму, которая пропала, сражаясь с космическими пиратами. Фильм снят режиссёром Александром Андрющенко по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва.

В Покровской башне зрителям показали пронзительный блокбастер Алексея Германа-младшего «Воздух» (18+). Фильм рассказывает о четырех летчицах –участницах боев времен Великой Отечественной войны. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но постепенно они доказывают, что могут воевать не хуже мужчин.

В акции, которая прошла на площадке музея, приняли участие как жители, так и гости города. Зрители приходили целыми семьями. В музейных кинозалах не оставалось ни одного свободного места.

Организаторы акции «Ночь кино» – Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Оператором акции выступила компания РОСКИНО.