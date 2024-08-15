Культура

В Мариинском театре в Санкт-Петербурге проходят Дни Псковской области

В Мариинском театре в Санкт-Петербурге проходят Дни Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Открытием праздника стал показ симфонической сказки «Петя и волк» Сергея Прокофьева и детской вокальной сюиты «Вредные советы» Сергея Сироткина. На сцене театра выступили Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова и студенты и выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Напомним, премьерный показ в Пскове состоялся 29 марта 2024 года.