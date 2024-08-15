Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с директором музея-заповедника «Изборск»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. Ведущий Максим Костиков поговорит с ней об итогах летнего сезона и дальнейших планах Изборского музея-заповедника.

Сколько туристов посетило Изборскую крепость в минувшие весну и лето? Какие экскурсии предлагает музей для туристов, и какие из них пользуются самым большим спросом? Как Музейный квартал задействован в жизни музея?

Трансляция завершена