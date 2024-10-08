Культура

Выставка портретов XVIII-XX веков откроется осенью в Псковском музее

Осенью в Псковском музее-заповеднике откроется новая выставка портретов XVIII-XX веков «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были» с произведениями русской живописи из собрания музея, не вошедшими в постоянную экспозицию Картинной галереи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В преддверии открытия выставки музей продолжает знакомить псковичей с портретами, которые предстанут перед широкой публикой. На данный момент - это картина кисти Александра Вахрамеева «Портрет Татьяны Трофимовой», написанный в 1912 году.

С Татой Трофимовой Александр Вахрамеев познакомился во времена своего преподавания в художественном училище Пензы: комнату художник снимал у ее отца. Искавшая себя во многих искусствах Татьяна неоднократно становилась героиней вахрамеевских портретов.

Этот портрет из собрания Псковского музея-заповедника в рамках готовящейся выставки будет представлен широкой публике впервые.