Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Встречаем Новый год в ресторане «Гельдт»
Объекты агротуризма
Господин Рейтингомер
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
карта отдыха и туризма
Чехов в гостях у Гельдта
Фермерство по любви
Кружки и секции для детей
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
Лонгрид мифы о молоке
Репортаж За достойный труд
нейросетевой Пушкин
Первый урожай черной смородины
 
 
 
ещё Культура 08.10.2024 11:310 Выставка портретов XVIII-XX веков откроется осенью в Псковском музее 08.10.2024 11:310 Выставка портретов XVIII-XX веков откроется осенью в Псковском музее 08.10.2024 10:210 Псковичи могут посетить «Вселенную Пушкина» в библиотеке Курбатова 08.10.2024 08:300 Лауреат международных конкурсов Екатерина Табакова исполнит органные шедевры в Печорах 07.10.2024 18:120 Начались работы по восстановлению усадьбы Строганова в порховской деревне Волышово 07.10.2024 16:530 Псковский музей приглашает детей на изучение пейзажного жанра
 
 
 
Самое популярное 07.10.2024 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове 02.10.2024 09:4511 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск 03.10.2024 11:313 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 07.10.2024 13:012 Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака 03.10.2024 15:4816 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Выставка портретов XVIII-XX веков откроется осенью в Псковском музее

08.10.2024 11:31|ПсковКомментариев: 0

Осенью в Псковском музее-заповеднике откроется новая выставка портретов XVIII-XX веков «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были» с произведениями русской живописи из собрания музея, не вошедшими в постоянную экспозицию Картинной галереи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В преддверии открытия выставки музей продолжает знакомить псковичей с портретами, которые предстанут перед широкой публикой. На данный момент - это картина кисти Александра Вахрамеева «Портрет Татьяны Трофимовой», написанный в 1912 году.

С Татой Трофимовой Александр Вахрамеев познакомился во времена своего преподавания в художественном училище Пензы: комнату художник снимал у ее отца. Искавшая себя во многих искусствах Татьяна неоднократно становилась героиней вахрамеевских портретов.

Этот портрет из собрания Псковского музея-заповедника в рамках готовящейся выставки будет представлен широкой публике впервые.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 41 человек
08.10.2024, 12:440 Водителей Volkswagen и Lada остановили за пьяное вождение на псковских дорогах 08.10.2024, 12:350 Глава Локнянского округа заметил косуль по дороге на работу. ВИДЕО 08.10.2024, 12:290 Четыре газовых баллона эвакуировали при пожаре в псковском садоводстве 08.10.2024, 12:190 Продукцию из Псковской области презентовали в Дубае
08.10.2024, 12:140 Калининградский театр кукол открыл «Большие гастроли» в Пскове 08.10.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Всемирном дне действий «За достойный труд» 08.10.2024, 12:000 Продолжаются работы по расчистке русла реки Псковы в Финском парке 08.10.2024, 11:490 Два жилых дома горели в Великолукском районе
08.10.2024, 11:390 Турнир по боксу памяти Евгения Клевцова пройдет в Великих Луках в 26-й раз 08.10.2024, 11:330 «Кузница»: Отопительный сезон стартовал без проблем? 08.10.2024, 11:310 Выставка портретов XVIII-XX веков откроется осенью в Псковском музее 08.10.2024, 11:210 Т1 Иннотех автоматизирует управление командировками
08.10.2024, 11:150 Лисицу заметили псковичи вблизи Ольгинской набережной 08.10.2024, 11:080 «Беседка»: Всемирный день действий «За достойный труд» в Пскове 08.10.2024, 11:060 До +13 градусов и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 9 октября 08.10.2024, 10:541 Средняя пенсия по старости вырастет до 24 тысяч рублей в 2025 году
08.10.2024, 10:490 Горячее водоснабжение восстановили в общежитии в Великих Луках благодаря прокурору 08.10.2024, 10:410 День создания СОБР отмечают росгвардейцы 8 октября 08.10.2024, 10:300 Первое комплексное исследование вредных выбросов провели в Москве 08.10.2024, 10:260 Александр Котов внёс на рассмотрение Собрания кандидатуру сенатора
08.10.2024, 10:210 Псковичи могут посетить «Вселенную Пушкина» в библиотеке Курбатова 08.10.2024, 10:180 Директором псковского филиала Россельхозбанка стала Анна Тарасенко 08.10.2024, 10:120 Подросток ушел из дома и пропал в деревне Родина Псковского района 08.10.2024, 10:070 Киберпреступники нашли новый способ обмана блогеров в РФ
08.10.2024, 09:540 Город Дно утратил статус самого матерящегося в России 08.10.2024, 09:500 Очередное ДТП произошло в Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. ВИДЕО 08.10.2024, 09:460 На маломерных судах в Псковской области с начала года выявили свыше 230 нарушений  08.10.2024, 09:340 Пенсионер насмерть сбил женщину в куньинской деревне Жижица
08.10.2024, 09:310 Житель Великих Лук угрожал приезжим винтовкой и попадет под суд 08.10.2024, 09:150 Мошенники звонят от имени ФОМС, сообщая о перевыпуске полиса 08.10.2024, 09:000 Оплата топлива в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» полностью перейдет в режим постоплаты 08.10.2024, 08:455 «Не замерзнет»: в Пскове водитель автобуса №51 закрыл двери перед 12-летним мальчиком и уехал
08.10.2024, 08:300 Лауреат международных конкурсов Екатерина Табакова исполнит органные шедевры в Печорах 08.10.2024, 08:150 В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты в 2025 году 08.10.2024, 07:570 День работников дополнительного образования в России отметят 8 октября 07.10.2024, 22:580 Полиция назвала цель следственного эксперимента в Пскове с перекрытием улицы
07.10.2024, 22:000 Как не терять деньги на ставках в букмекерских конторах, ответил эксперт 07.10.2024, 21:400 Информацию о спортивной деятельности псковичи могут узнать из госпабликов 07.10.2024, 21:200 Почти 130 индивидуальным предпринимателям в Псковской области выплатили пособия по нетрудоспособности 07.10.2024, 21:120 Движение на улице Инженерной в Пскове было временно перекрыто
07.10.2024, 21:000 Псковичей приглашают принять участие в новом сезоне национальной премии «Наш вклад» 07.10.2024, 20:400 Псковские курсанты отрабатывали действия при тушении общежития 07.10.2024, 20:211 О работе президента и службе протокола узнали псковские школьники 07.10.2024, 20:200 17 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
07.10.2024, 20:100 Молодые музыканты Псковской области могут поучаствовать во всероссийском конкурсе 07.10.2024, 20:030 Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга*. ВИДЕО 07.10.2024, 20:020 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 8 октября 07.10.2024, 20:000 Почти 40% псковичей видят в деньгах свободу – опрос
07.10.2024, 19:420 В налоговой напомнили, как изменить некорректные данные в личном кабинете 07.10.2024, 19:400 Создать проект обновления центральной площади Пустошки предлагают студентам 07.10.2024, 19:350 В Середкинской колонии провели учения по освобождению заложников 07.10.2024, 19:350 На первенстве по рукопашному бою в Пскове разыграли 25 комплектов наград
07.10.2024, 19:250 Псковские спортсменки завоевали серебро и бронзу на соревнованиях в Туле 07.10.2024, 19:200 Кардиолог из Пскова выступила на российском национальном конгрессе 07.10.2024, 19:100 Восемь псковичей лишились доступа к аккаунтам на сайте «Госуслуги» из-за действий мошенников 07.10.2024, 19:060 Пять столкнувшихся автомобилей затрудняют движение на улице Труда
07.10.2024, 19:050 Зарплаты псковских врачей за год выросли на 7% - аналитики 07.10.2024, 19:000 Более 19 тонн бразильских лаймов не прошли контроль на госгранице в Себежском районе 07.10.2024, 18:500 Проект «ТОПовый десант» стартовал в Пскове 07.10.2024, 18:410 Онлайн-брифинг о перспективах развития агротуризма в Псковской области. ВИДЕО
07.10.2024, 18:400 Нетрезвого петербуржца за рулем Ford остановили в поселке Локня 07.10.2024, 18:390 Заезд молодых любителей истории пройдет в Печорах 07.10.2024, 18:380 Стартовал прием заявок для участия в работе зоны фудкорта на псковском фестивале «Добрый рок» 07.10.2024, 18:350 Женщина с сожителем напала на полицейских в Пустошкинском районе
07.10.2024, 18:340 Шахматист Абдулаев в очередной раз стал чемпионом Пскова по блицу среди ветеранов 07.10.2024, 18:330 За достойный труд 07.10.2024, 18:240 Псковский теннисист занял 3 место на «Кубке Нордман» 07.10.2024, 18:241 «Постскриптум»: Обыски у Шлосберга*, отопительный сезон, готовность экотехнопарка и необходимость МРОТ. ВИДЕО
07.10.2024, 18:160 Большинство респондентов ПЛН выступают против отмены 11-летнего обучения в школе 07.10.2024, 18:120 Начались работы по восстановлению усадьбы Строганова в порховской деревне Волышово 07.10.2024, 18:070 «Сельхозпроизводство или аттракцион для гостей?»: эксперт рассказала, чего больше в агротуризме 07.10.2024, 17:590 Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга*
07.10.2024, 17:500 День действий «За достойный труд» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.10.2024, 17:470 Печорский район лидируют по количеству объектов сельского туризма 07.10.2024, 17:430 Уголовное дело возбудили в Великих Луках из-за повреждения автомобиля 07.10.2024, 17:420 «Великий, могучий»: Использование интернет-сокращений в живой речи - норм? ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru