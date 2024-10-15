Культура

Фестиваль «АРТиШОК» провели в Опочке

Активисты Пыталовского муниципального округа побывали на фестивале «АРТиШОК» в городе Опочка, где обменялись опытом работы волонтеров в сфере культуры с коллегами. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

Фотографии: Вера Кондратьева / Telegram

Активисты участвовали в культурном квизе и мастер-классах по ораторскому мастерству, а также в творческой мастерской, где создавали фотозоны и картины, а также знакомились с основами флористики.

«Надеюсь, что опыт, полученный на фестивале, очень пригодится нашим активистам в дальнейшей работе!» - заключила Вера Кондратьева.