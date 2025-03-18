Культура

О реальных и придуманных женщинах в произведениях Пушкина рассказал псковичам сотрудник «Михайловского»

В рамках проекта «Пушкин и его друзья», который претворяет в жизнь Государственный музей-заповедник «Михайловское», в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове прошла лекция-беседа «Тема семейных отношений в творчестве Пушкина». Провёл лекцию Вячеслав Козмин — кандидат филологических наук, хранитель музея «Пушкинская деревня», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Хранитель «Пушкинской деревни» Вячеслав Козмин. Здесь и далее фото Регины Малашук

Тема лекции выбрана не случайно, объяснил своим слушателям Вячеслав Козмин, сославшись на весну, и период конца февраля — первой половины марта, когда «…все чувства обострены»: мужской праздник, женский праздник… Даже день рождения легендарной покорительницы мужских сердец, адресата пушкинского «К***» («Я помню чудное мгновенье» Анны Керн — и тот приходится на это время: 22 февраля, если ориентироваться на григорианский календарю, по которому, собственно, мы живём, напомнил хранитель.

Героями и героинями рассказа Вячеслава Козмина стали многие персонажи пушкинских произведений. Например, Марина Мнишек, цель которой — женить на себе русского царевича (меньше всего её смущает то, что Дмитрий — самозванец) и властвовать. Или, в противоположность «гордой полячке» — покорная и несчастливая в браке Княгиня, героиня драмы «Русалка». Упомянул Вячеслав Козмин в беседе с псковичами и женщин, ставших прототипами тех или иных образов. Ту же, только не литературную, а реальную Марину Мнишек. Или Каролину Собаньскую и Аграфену Закревскую (урожд. графиня Толстая), в разное время бывших предметами увлечения Пушкина и с которыми, по мнению Анны Ахматовой, выдвигавшей свои «пушкиноведческие построения», связаны «и «тёмная дама», неуловимо скользящая по страницам «Евгения Онегина», и жгучая героиня «Каменного гостя». Сравнил Вячеслав Козмин и реальную Прасковью Осипову, хозяйку Тригорского при Пушкине, с образом Прасковьи Лариной, героини «Онегина», центральные главы которого, поэт, как известно, создавал в годы михайловской ссылки, «списывая» при этом, по мнению многих исследователей, портреты героев романа с соседей. В случае с Прасковьей Осиповой «…проведение каких-либо параллелей возможно лишь на уровне осторожных предположений», — особенно отметил лектор.

Анализируя разные, разнящиеся по времени (допушкинский XVIII век и пушкинская первая треть XIX столетия) и месту (например, Россия и Польша) бытования модели семейных отношений, Вячеслав Козмин широко обращался и к этнографическому материалу: к лубочным картинкам, к русским и польским пословицам, поговоркам и песням о семье, браке, отношениям мужа и жены. В частности, он использовал для этого и образцы фольклора, приведённые в своей последней по времени книге — уникальном в своём роде фразеологическом путеводителе по музею «Пушкинская деревня» в святогорском Бугрово, который называется «Гость не много гостит, да много видит».

По окончании лекции слушатели задали Вячеславу Козмину множество вопросов.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что вход на лекцию Вячеслава Козмина «Тема семейных отношений в творчестве Пушкина», равно и на другие встречи проекта «Пушкин и его друзья» в псковской библиотеке «Родник» был свободный.