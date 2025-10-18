Культура

Псковский народный коллектив фольклорного ансамбля «Уграда» отметил 25-летний юбилей

Народный коллектив фольклорного ансамбля «Уграда» отметил свой 25-летний юбилей сегодня, 25 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей представители ансамбля.

Фото здесь и далее: Народный коллектив фольклорного ансамбля «Уграда»

Юбилейный концерт прошел в псковском Доме молодежи.

«Друзья, спасибо всем, кто был с нами в этот грандиозный день! Это было невероятно круто, душевно, масштабно и как-то по-настоящему!» - отметили организаторы мероприятия.

Отдельные благодарности были адресованы Благодарим за внимание Российскому Дом народного творчества, Министерству культуры Псковской области и Дому детского творчества города Пскова.