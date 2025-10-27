«Ночь искусств» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 3 ноября

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств. В единстве культур – сила народа» пройдёт в государственном музее-заповеднике «Изборск» 3 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Изображение: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»
Акция включает следующие программы:
- 17:30 – «Родная сказка» – музейная программа, где прозвучат народные сказки русских и сето, фольклорное пение, а также будут старинные игры. Возрастное ограничение: 6+;
- 18:30 – «Урок равновесия» – на программе будут интересные задачи, объяснение пословиц и поговорок. Возрастное ограничение: 6+;
- 17:30 – 20:00 – «Летопись древнего города Изборск» – исторический мастер-класс летописания, рассказы о первых летописцах и основных событиях истории древнего города Изборска. Возрастное ограничение: 6+;
- 17:30 – 21:00 – «Ткачество - это просто!» – мастер-класс по круговому ткачеству. Возрастное ограничение: 6+;
- 17:30 – 22:00 – «Изборский дух» – документальный фильм о создании Изборской палаты Русской словесности и Православной веры с росписями народного художника СССР П.П. Оссовского. Возрастное ограничение: 6+;
- 19:30 – «Каменный страж земли русской» – вечерняя экскурсия по Изборской крепости. Возрастное ограничение: 6+;
- 21:00 – «Придумано и сделано в России» – экскурсия по выставке современного дизайна. Возрастное ограничение: 6+.
Билеты доступны по «Пушкинской карте».
Уточнить информацию можно по телефону: 8(8112) 33-16-17, а также написать на почту: izborsk331617@yandex.ru.