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Задачи саботировать работу регоператора перед нами не стояло - директор ООО «АСПО»

Задачи саботировать работу регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области перед ООО «АСПО» не стояло - наоборот, с начала текущего года компания работала на престиж регоператора. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов. Напомним, компания является подрядчиком регоператора (ООО «Экопром»), занимаясь вывозом ТКО на территории города Пскова и Псковского района.

«Начиная с нового года, мы стараемся работать на престиж регоператора. Можно долго говорить о том, хорошо мы работаем или плохо. Но, если смотреть, как реформа стартовала по Псковской области, ни Псков, ни Псковский район нигде особо не фигурировали в отрицательной информационной «сводке», притом, что в целом по региону вопросы возникали - то контейнеров нет, то машин», - констатировал гость студии.

В Пскове и Псковском районе сигналы о мусоре, не вывезенном по каким-либо адресам, по его словам, не носили системный характер. Нарушений утвержденного графика вывоза ТКО сотрудники компании «АСПО» не допускают.

Андрей Лукьянов не согласился с тем, что его компания якобы саботирует работу регоператора. «Мы хоть и были участниками конкурсных процедур, но не выиграли их, но, раз уж мы пришли на подряд, наша задача была, в первую очередь, работать в том числе и на имидж регоператора. Задачи саботировать не стояло», - подчеркнул он.

В целом, по его словам, отношения ООО «АСПО» с ООО «Экопром» нельзя назвать партнерскими. «АСПО» исправно исполняет услуги по вывозу мусора с территории Пскова и Псковского района, а регоператор «на протяжении трех месяцев почему-то продолжает саботировать их оплату», и эти работы «АСПО» осуществляет за свой счет.

«Камнем преткновения» в отношениях с регоператором Андрей Лукьянов считает «разное понимание законодательства». «После того, как наше предприятие заявилось с финансовыми документами на оплату услуг, в конце марта регоператор начал придумывать причины, где и как была сорвана работа подрядчиком, то есть нашим предприятием. Но ни одна из направленных претензий подтверждена не была», - сообщил гость студии.

При этом он напомнил, что на предоставленные документы регоператор предъявил «так называемый контррасчет, где предлагается уменьшить объем выполненных работ практически в 2,5 раза, причем, рассчитан он исходя из самостоятельно придуманной формулы».

«Есть нормативные документы, по которым ведется коммерческий учет отходов при взаимоотношении между регоператором и организациями, осуществляющими транспортировку отходов. И там есть только два варианта: это работа по нормативу и от фактического контейнера. В нашем случае работа ведется от фактического контейнера. А регоператор выбрал третий вариант, который не прописан законодательством - перевод отходов, которые учтены на мусороперерабатывающем комплексе, из тонн в кубы. Но регоператору, наверное, так интереснее - объем уменьшается сразу в два раза. Это и стало камнем преткновения», - пояснил Андрей Лукьянов.

Есть, по его словам, сумма, на которую регоператор согласен, но он ее тоже не оплачивает «под предлогом того, что нужно подписать документы в том варианте, который устраивает их, и после этого будет оплата». «Это не очень похоже на партнерские отношения», - резюмировал директор ООО «АСПО».