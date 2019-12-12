ЖКХ

Итоги работы «Экопром» в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 19 декабря, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная годовщине обслуживания жителей Псковской области регоператором ООО «Экопром».

Участникам пресс-конференции мы предложим рассказать о том, чего регоператору удалось достичь за год работы в Псковской области, и об основных изменениях в законодательстве в связи с так называемой мусорной реформой, а также о правах и обязанностях жителей региона в сфере ЖКХ.

Какую часть населенных пунктов получилось охватить? В каких из них обслуживание в отношении обращения с коммунальными отходами близится к доступному идеалу, а в каких - требует значительной доработки, ощутимых дополнительных мер? Какие территории региона до сих пор не удается обслуживать и почему?

Уменьшается ли задолженность местных жителей, появившаяся из-за неоплаты услуг по обращению с коммунальными отходами? Решена ли проблема с квитанциями, содержащими некорректные данные?

С какими проблемами и новыми решениями регоператор вступит в следующий, 2020 год? Что из этого удастся реализовать быстро, а на что потребуется не один месяц?

Спикеры:

• председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Грахов Сергей Сергеевич

• директор ООО «Экопром» (региональный оператор по обращению с коммунальными отходами в Псковской области) Пайст Сергей Александрович

Дата проведения: 19 декабря. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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