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ЖКХ

Около 70 контейнеров для раздельного сбора отходов из ПЭТ установлены в Великих Луках

03.03.2020 15:12|ПсковКомментариев: 1

Порядка 70 сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов из ПЭТ установлены в Великих Луках. Как сообщили в компании «Мехуборка», жители города ими активно пользуются, сетки наполняются быстро. Вывоз ТКО осуществляется регулярно в соответствии с графиком.

Стеки для сбора ПЭТ установлены по следующим адресам: ул. Вокзальная д. 40 (2 штуки); пр. Гагарина д. 46-48; ул. Вокзальная д. 19; Золотковская д. 35; ул. Вокзальная д. 22; ул. Гражданская д.17/18; ул. Дружбы д. 19; Гражданская д. 30/12; ул. Гоголя д. 9 – 11; ул. Некрасова д. 4/2; ул. Глинки д. 3-5; ул. Зеленая д. 22 к.2; ул. Ботвина д. 17-19 (2); ул. Мурманская д. 2; ул. Шмидта д. 1 к.1; ул. Пескарева д. 15; ул. Ставского д. 14-16; ул. Щорса д. 88; ул. Дьяконова д. 10; ул. Дружбы д. 41 к.1; ул. Тимирязева д. 17-19; ул. Пескарева д.1-3; ул. Вокзальная д.23; ул. Пескарева д. 7; ул. Толстого д.14; Комсомольская д.5; пр. Гагарина д.18; ул. Люксембург 4; пр. Гагарина д.13; Рабочая 1 к.1; ул. Рабочая д.5; Октябрьский 36-36; ул. Первомайская д.15; пр. Гагарина 139; пер. Вокзальный д. 13; Дружбы 37; пл. Юбилейная д.3 (2); ул. Вокзальная 8-10; ул. Ботвина д. 9 (2); Гражданская 18 к.2; ул. Комсомольская д. 11; Дружбы 33 к.1; пр. Гагарина д. 42-44; Холмская 1-3; пр. Гагарина д.116; Холмская 14; ул. Гоголя д. 10/15; Шмидта 9; ул. М. Жукова д. 20; Зверева 27; ул. Печорская д. 2-4; Либкнехта 15-17; ул. Мурманская д. 1-3; Октябрьский 43/10№ ул. Гастелло 6; Гагарина 14 к.1; ул. Рабочая 4; Зенцовская 5; ул. Винатовского 66; Дружбы 3-5; ул. Вагонная 3-5 (2); пр-д. Нелидовский д. 3А; ул. Комсомольская 11; Кузьмина 13; ул. Золотковская д.49; Комсомольская 18/49; ул. Октябрьский 11 к. 1.

По мере заполнения сетчатого контейнера собранные в него отходы проходят сортировку по фракциям, прессуются и отправляются на переработку на Тверской завод вторичных полимеров. Полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого производится большая часть пластиковой тары, подлежит многократной переработке. В результате получаются ПЭТ-хлопья и ПНД-гранулы, пригодные для вторичного использования. Впоследствии из них делают пленки и пакеты, бытовые ёмкости, сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, кровельные материалы, упаковочный шпагат, ленту, тару для напитков и продуктов.

В других муниципальных образованиях Псковской области также налажен раздельный сбор пластика, в том числе в Пскове. Ожидается поставка дополнительных сетчатых контейнеров, которые установят в местах, где ранее их не было, или контейнер был забран на ремонт в связи с поломкой.

Кроме того, компания начала вывозить ТКО в Опочецком районе. Перед началом обслуживания населения туда были направлены более 200 новых евроконтейнеров. Вывоз ТКО осуществляют современные мусоровозы с задней загрузкой и последующим уплотнением отходов. Всего с марта услугой по вывозу ТКО охвачен 151 населенный пункт района.

Теги: #Опочецкий район #великие луки #ТКО #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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