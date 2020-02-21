ЖКХ

С начала года в Пскове установлены 17 дополнительных контейнеров

17 дополнительных контейнеров установлены в Пскове с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Мехуборка».

16 дополнительных контейнеров появились в частном секторе Пскова и 1 - возле многоквартирного жилого дома. Практически такое же количество баков планируется разместить на территории города в марте.

Контейнеры объемом 1,1 кубометра размещены по следующим адресам: Ленинградское шоссе, 28, улица Лесная, 15, Софьи Ковалевской,10/1, перекресток улиц Красносельской и Пригородной; деревни Митрохово, Силово-Медведово, поселок Панино (2 штуки).

Контейнеры объёмом 1,5 кубометра установлены на улицах Поклонная Горка, 1, Моховой, 12, Малолопатинской, 12, Советской Армии, 79Б, Декабристов, 18 и Лунинской, 32/15.

Баки объёмом 2,5 кубометра расположены на улицах Фрунзе, 1, Черняховского, 28, перекрёстке улиц Фрунзе и Боровой.

Кроме того, Экопром установил контейнер объемом 1,1 кубометра на оборудованной контейнерной площадке у многоквартирного дома № 15 по улице Байкова. Ранее там не было бака, и мусор складировался прямо на площадку, заметили в компании.

Для установки контейнеров в марте рассматриваются такие возможные места, как: улица Ленинградская, 44, Ленинградский переулок, Пограничный проезд, 1, Черепичный переулок, 62а, улица Боровая, 13, Чапаева, 3, Рельсовая, 4/2, Советской Армии, 84а и 119 (на месте старой площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов), Дачной, 1, Горожанского, 2а (2 штуки).

Современные евроконтейнеры размещены в местах накопления, внесенных в соответствующий реестр. Работа по определению мест накопления ТКО в частном секторе для последующей установки контейнеров ведется совместно с Управлением городского хозяйства администрации Пскова, и она будет продолжена, заключили в компании.