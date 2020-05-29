ЖКХ

Сотрудники псковской «Мехуборки» о нюансах работы на мусоровозе, хитрых дворниках и человеке в контейнере

Ежедневно жители Пскова выбрасывают в контейнеры для ТКО сотни килограммов мусора. Поддерживать город в чистоте и порядке помогают сотрудники ООО «Мехуборка Псков», которые регулярно забирают отходы с общественных контейнерных площадок и от юридических лиц. Водители мусоровозов и подсобные рабочие всегда на передовой — ни пандемия, ни погодные условия не могут остановить вывоз мусора.

Водитель транспортного отдела «Мехуборки» Валентин Животков и оператор загрузочной и разгрузочной установки Юрий Аверкин — работники со стажем. Они рассказали о нюансах работы на мусоровозе, почему летом вывозить отходы легче, о нерадивых дворниках и юрлицах, а также о необычных находках в мусорных баках.

Каждый день по кругу

Рабочий день водителя мусоровоза и оператора установки в Пскове напоминает замкнутый круг — с раннего утра до позднего вечера спецтехника передвигается по улицам города, забирает твердые коммунальные отходы и увозит их на сортировочный комплекс. Дело это нужное, ответственное и тяжелое: здесь требуются сноровка, выносливость, умение находить выход из нестандартных ситуаций и, конечно, желание трудиться.

В ООО «Мехуборка Псков» Валентин Животков и Юрий Аверкин пришли недавно, но в сфере обращения с ТКО они работают уже более 10 лет. В обязанности экипажа входит вывоз ТКО из центральной части Пскова — с контейнерных площадок и мусорокамер многоквартирных домов, а также от юридических лиц. В некоторых случаях приходится выезжать в другие районы города в качестве усиления.

Рано утром водитель и подсобник приезжают на базу, проходят стандартный медицинский осмотр, измеряют давление и температуру. Затем получают от диспетчера наряд-задание со списком точек, которые нужно объехать за день, и идут проверять машину — уровень масла, хорошо ли накачаны колеса, горит ли свет.

Валентин управляет новеньким мусоровозом с системой задней загрузки ISUZU с 10-кубовым бункером, в который можно собрать 40-50 кубометров отходов в зависимости от их плотности: «Машина новая, на ней хорошо и комфортно работать. А на случай поломки на базе есть ремонтная зона, механик, слесари. Если какая-то несерьезная неисправность случится прямо на маршруте, я и сам смогу посмотреть, а если капитально сломается - придется ждать слесарей. Пока у нас всё в порядке, но утром всегда лично проверяю состояние техники».

Валентин Животков

После недолгой проверки Валентин и Юрий садятся в машину и отправляются убирать город. За один рабочий день им приходится выпрыгивать из машины по 50-60, а то и больше раз: подкатить контейнер к мусоровозу, зацепить его подъемником, высыпать мусор в кузов так, чтобы ничего не просыпалось на землю, внутри поровнять ворошителем и сжать прессом. Все управление происходит с помощью ручек, которые расположены снаружи машины. Если на площадке остаются отходы, сотрудники Мехуборки аккуратно собирают их при помощи хозяйственного инвентаря, который всегда при себе. Затем они снова садятся в машину, отмечают в наряд-задании отработанную точку и едут на следующую.

Валентин отмечает, что график очень плотный: «Успевай только смотреть, куда дальше, чтоб ничего не пропустить. Много контейнерных площадок МКД, внушительный список юрлиц. Хорошо, когда подсобник толковый, сам знает, куда ехать, и выполняет роль штурмана, чтобы мне не останавливаться и не тратить время на поиск ближайшего адреса. И так до вечера, в субботу-воскресенье можем закончить пораньше, а по будням — и в 9, и в 10».

Вывоз ТКО в Пскове 25 мая, ул. Бастионная, 23

Больше всего мусора скапливается на контейнерных площадках в понедельник и пятницу. В такие дни за день одна машина собирает в Пскове до 400 контейнеров за несколько рейсов, на выгрузку приходится ездить порядка 3-4 раз. В менее загруженные дни — до 300 контейнеров за 2-3 рейса.

Выгрузка отходов на сортировочном заводе

Работа не для всех

Валентин Животков признается, что работать водителем мусоровоза довольно сложно и, может, не слишком престижно, но есть и положительные моменты — например, высокая заработная плата: «В Пскове всегда было тяжело с работой. А здесь и деньги хорошие, и график удобный - 2 через 2. Родственники нормально относятся к моей профессии, говорят, лишь бы зарплату платили.

Вывоз мешков с отходами от юрлиц

Юрий Аверкин уверен, что они с коллегой делают трудное, но очень нужное дело: «Если бы никто мусор не убирал, было очень плохо. Да и не каждый сможет работать на мусоровозе — нужны желание и выносливость. Тяжелая работа, на самом деле. Целый день на улице, зимой — в мороз, руки мокрые, ноги мокрые, морозом пальцы схватывает, погреться негде. А работу надо делать. Если зима снежная, еще тяжелее работать — баки не катаются по снегу, из-за тяжести проваливаются в снег. Летом хоть солнце, веселее как-то».

Юрий Аверкин

С точки зрения водителя в теплое время года проще работать еще и потому, что машин на дорогах становится немного меньше, а во дворах больше возможностей для проезда мусоровоза: «На дорогах нас часто подрезают, пешеходы лезут под колеса, в узких проездах нам приходится буквально просачиваться через припаркованные машины. Жильцы зачастую оставляют машины прямо возле контейнерных площадок, причем владелец может стоять неподалеку и смотреть, как мусоровоз пытается маневрировать. Еще и ветки деревьев мешают маневрам во дворах — можно разбить зеркала. Если из-за припаркованных машин бак совсем не вытащить, то оставляем и приезжаем за мусором позже. А если есть хоть какая-то возможность, то вытаскиваем, пытаемся протащить между машин».

Все это может в итоге может привести к срыву графиков, ведь время, необходимое на дорогу и выгрузку контейнера, расписано практически по минутам. К тому же, водителю необходимо успеть сфотографировать каждый чистый контейнер.

По словам Валентина, фотофиксация несколько мешает выполнять основную работу, однако именно это является доказательством качественно оказанной услуги: «Все наши машины оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет отследить движение мусоровоза. Но чтобы не было никаких разночтений, мы добросовестно фотографируем. Если нет фото, значит, баки не убраны, то есть нет и зарплаты. Не фотографируем только режимные объекты, на которые мы заезжаем, чтобы забрать мусор».

Необычные находки

Интернет пестрит историями о самых неожиданных находках, которые можно обнаружить в мусоре. К примеру, в марте 2020 года в Татарстане водитель местного подразделения Мехуборки совершенно случайно заметил в контейнере маленького котенка. Внимательный сотрудник достал несчастное существо из мусора, отмыл, накормил, назвал Михалычем и оставил жить в своем доме.

Котенок Михалыч. Фото Алены Потаповой

А псковичи однажды нашли в мусорном баке человека. Юрий Аверкин со смехом вспоминает: «Самое необычное, что мы видели в мусорном баке — это бомж. Подняли установкой бак, мусор стал высыпаться, и вдруг в кузове начинает что-то шевелиться. Смотрим, а там человек. Была зима, видимо, он решил погреться под мусором и немного поспать. На самое дно залег, его еще сверху мусором закидали, сразу не заметишь. Увидели только тогда, когда перевернули бак. А он молча вылез из кузова, отряхнулся и ушел».

Но животные и люди — это, скорее, редкое исключение, чаще всего в баках оказываются менее оригинальные вещи. Особенно Юрий сетует на людей, которые складируют крупногабаритный мусор в обычные контейнеры вместо того, чтобы выбрасывать его на отдельные площадки или в специализированные бункеры: «Телевизоры выбрасывают в баки, бывает, даже холодильники умудряются запихнуть, диваны стоймя засовывают. Если видим такую ситуацию — конечно, пытаемся достать. Бросают и ртутные лампы, которые вообще нельзя складировать на обычной контейнерной площадке, а они все равно выбрасывают. Часто видим строительный мусор, ветки, особенно в летний сезон. Если вдруг встречаем у площадки местных жителей, объясняем, что КГМ не нужно выбрасывать в бак, да и вывозом такого мусора у нас занимается специальная машина. Если видим, что накопилось много крупногабарита, сами звоним в диспетчерскую, просим забрать. А для вывоза веток и строительного мусора нужно заключать отдельный договор, мы их не забираем».

Вывоз отходов от юрлиц

Жители Пскова пристально наблюдают за работой «Мехуборки», порой подходят к мусоровозам во время погрузки ТКО, задают вопросы, озвучивают жалобы, уточняют график вывоза. Многие выражают благодарность работникам.

Так, жительница дома на улице Бастионной, 27, решившая вынести мусор в момент приезда мусоровоза 25 мая, подошла к сотрудникам, поинтересовалась названием компании и прокомментировала выполняемую работу следующим образом: «Молодцы, ребята, очень чётко работают. Я все время наблюдаю — живу на четвертом этаже. Очень нравится, как они работают. Чистенько все, сфотографировано. Все приберут, поставят ровненько и поедут».

Хитрые дворники и недобросовестные юрлица

В течение дня за чистотой контейнерных площадок и уборкой урн должны следить дворники, среди которых встречаются и недобросовестные. Юрий говорит, что порой бригадам «Мехуборки» приходится выполнять работу дворников: «Не все площадки регулярно убираются, иногда хитрые дворники просто сметают мусор в угол, не выбрасывая его в контейнер. Например, на Спортивной, 3 так регулярно происходит. А некоторые даже подглядывают из-за угла, ждут, пока мы уберем. Но их винить тоже нельзя, зарплаты маленькие — за 5-7 тысяч кто пойдет. Работа неблагодарная».

Еще одна «беда» — юридические лица, не заключившие с регоператором договор на вывоз отходов. Здесь и дворник не поможет, так как сотрудники небольших ларьков относят к общественным бакам коробки и пленку, которые не только разлетаются во все стороны, но и приводят к перенакоплению.

Валентин чаще всего замечает такую ситуацию на Бастионной, 23; Гагарина, 5а и Октябрьском проспекте, 37/2: «Видимо, из мелких ларьков, расположенных неподалеку, выносят мусор в общие контейнеры. Как следствие — баки быстро наполняются, пакеты разлетаются во все стороны. И таких мест по городу очень много. Но есть и добросовестные компании, например, АО «Тандер» — сеть магазинов «Магнит». Они заключили договор на вывоз ТКО, закупили в собственность евроконтейнеры, установили их на закрытые контейнерные площадки, к которым имеем доступ только мы и представители сети».

Контейнерная площадка на ул. Советской 56/2, контейнер АО «Тандер»

Сотрудники «Мехуборки» добавили, что в случае с юрлицами, заключившими договоры, может возникать только одна сложность — немаркированные баки. Если несколько баков, принадлежащих различным компаниям, находятся на одной контейнерной площадке, их легко перепутать, а график вывоза может отличаться. Поэтому компаниям, заключившим договоры на вывоз ТКО, рекомендуется подписывать свои баки.

Контейнерная площадка на ул. Гагарина, 6

К населению у Валентина и Юрия также накопились рекомендации: доносить мусор до баков и класть его внутрь, а не рядом или на крышки, обязательно закрывать крышки, чтобы птицы не разносили мусор. И, конечно же, складировать в контейнеры только отходы, которые относятся к твердым коммунальным.

В штате ООО «Мехуборка Псков» числятся порядка 70 водителей и такое же количество операторов. Они получают достойную заработную плату, оформляются по ТК РФ и работают на современных мусоровозах с системой задней загрузки.

Подготовлено пресс-службой ООО «Экопром»