ЖКХ

«Мехуборка» приступила к вывозу ТКО в Новосокольническом и Куньинском районах

ООО «Мехуборка Псков» приступила к обслуживанию населения в части оказания услуги по вывозу ТКО в Новосокольническом и Куньинском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Перед этим в Новосокольниках на территории многоквартирного жилого фонда были установлены 145 пластиковых евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м каждый. Ранее в данном муниципальном образовании использовались жестяные баки по 0,75 куб. м. В частном секторе райцентра организован мешковой сбор ТКО, вывоз осуществляется еженедельно. В других населенных пунктах Новосокольнического района отходы забирают в соответствии с графиком.

Также с лета «Мехуборка» начала вывозить ТКО из Куньинского района, где с начала экологической реформы размещены 59 пластиковых еврконтейнеров, в том числе 48 — в районном центре. Контейнерный и мешковой вывоз отходов осуществляется по установленному графику.

На данный момент ООО «Мехуборка Псков» является оператором по транспортированию ТКО в 16 муниципальных образованиях Псковской области.

График вывоза ТКО в Куньинском и Новосокольническом районе опубликован на сайте регионального оператора в соответствующем разделе (график вывоза — зона №2 ЮГ).