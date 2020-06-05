ЖКХ

Сергей Пайст: Мы видим проблему увеличения накопления отходов

Объемы ТКО в Псковской области значительно увеличились в летний период. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Сергей Пайст.

«Мы видим проблему увеличения накопления отходов, например, в деревнях или дачных поселках, куда люди приезжают исключительно на лето. Эта ситуация в нормативе никак не учитывается, получается что мы оказываем бесплатную услугу», - рассказал Сергей Пайст.

Он отметил, что компания проводит постоянный мониторинг по количеству мусора, чтобы отслеживать и корректировать регулярность вывоза. «Мы получаем соответствующие сообщения и от управляющих компаний, и в социальных сетях обращаются люди. Приходится учащать график вывоза или устанавливать дополнительный контейнер», - рассказал Сергей Пайст.

Собеседник обратил внимание, что ситуация с коронавирусом также повлияла на деятельность регоператора. «Мы провели ряд мероприятий, связанных с ограничениями работы центров обслуживания клиентов. Собираемость платежей снизилась, раньше закрылись учебные и дошкольные учреждения. Нам пришлось оперативно перестраиваться», - пояснил он.