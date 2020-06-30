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Лед тронулся - Ольга Милонаец о взаимодействии «Экопрома» и УФАС

«Лед тронулся» - так в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) описала руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец взаимодействие псковского УФАС и регионального оператора по обращению с ТКО. В частности, по ее словам, предупреждения антимонопольного ведомства в адрес «Экопрома» уже исполнены в добровольном порядке.

Тем не менее, уточнила гость студии, многие вопросы пока остаются актуальными, а часть из них будут решаться в Арбитражном суде.

«Мы продолжаем отстаивать свою принципиальную позицию. Мы уже высказали свое решение: в 2019 году тариф был завышен, а торги проведены с нарушениями, 2020 год – тариф также завышен. Были вопросы от граждан, которым навязывали покупку и установку мусорных контейнеров за свой счет. Мы объяснили регоператору, что это заложено в тариф. Если не хватает, нужно найти другие статьи расходов, где хватает с запасом, сократить издержки. Эту тему мы не закрыли, она перешла в судебное поле. Я не вижу в этом ничего плохого. Суды все расскажут, разложат по полочкам. Ждем, какое решение примет суд по перерасчету тарифов. В тарифе есть сортировка мусора, а по факту ее пока нет. Если услуга не оказывается, то почему мы должны за нее платить», - высказалась Ольга Милонаец.

Она отметила, что у антимонопольного ведомства есть вопросы и к профильному комитету, который должен был утвердить схему размещения отходов до конца прошлого года. «Сейчас уже июнь, и потоки до сих пор не регулируются. Некоторых свалок в регионе до сих пор нет в государственном реестре. А это не просто бумажка - туда может попасть только такой полигон, который соответствует всем требованиям и СанПиНам», - пояснила Ольга Милонаец.