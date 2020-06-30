Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б Что происходит на Инженерной?
Удивительный кофе Доставка бесплатно
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Куплю Т-34. Дорого
Совершенно другой
Гонки по вертикали
Конституционный держите шаг!
Где купаются псковичи
Глава ФНПР посетит Псков
Телефон прямого эфира 56-73-72
Где заправить Кондиционер
 
 
 
ещё ЖКХ 30.06.2020 09:002 Вода с гарантией 30.06.2020 16:160 Лед тронулся - Ольга Милонаец о взаимодействии «Экопрома» и УФАС 30.06.2020 14:150 Продлены сроки судебного взыскания платы за сверхнормативный сброс стоков в Пскове 30.06.2020 11:372 Сергей Степашин оценил ход модернизации котельной в Острове 30.06.2020 10:420 Глава «Газпром межрегионгаз» об инвестициях, газификации в регионах и космодроме 30.06.2020 10:082 ПЛН публикует ответы директора ООО «Экопром» на проблемные вопросы в сфере ТКО
 
 
 
Самое популярное 28.06.2020 21:411 Следователи проверят картинки с Оксаной Федоровой в костюме Гитлера 28.06.2020 09:1011 Два человека умерли от коронавируса в Псковской области 29.06.2020 13:146 35 человек за сутки заболели коронавирусом в Псковской области 29.06.2020 20:380 Жителей Псковской области ждет жаркий июль 29.06.2020 15:001 Фотофакт: Пара забралась на круг в центре Октябрьской площади
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Лед тронулся - Ольга Милонаец о взаимодействии «Экопрома» и УФАС

30.06.2020 16:16|ПсковКомментариев: 0

«Лед тронулся» - так в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) описала руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец взаимодействие псковского УФАС и регионального оператора по обращению с ТКО. В частности, по ее словам, предупреждения антимонопольного ведомства в адрес «Экопрома» уже исполнены в добровольном порядке.

Тем не менее, уточнила гость студии, многие вопросы пока остаются актуальными, а часть из них будут решаться в Арбитражном суде.

«Мы продолжаем отстаивать свою принципиальную позицию. Мы уже высказали свое решение: в 2019 году тариф был завышен, а торги проведены с нарушениями, 2020 год – тариф также завышен. Были вопросы от граждан, которым навязывали покупку и установку мусорных контейнеров за свой счет. Мы объяснили регоператору, что это заложено в тариф. Если не хватает, нужно найти другие статьи расходов, где хватает с запасом, сократить издержки. Эту тему мы не закрыли, она перешла в судебное поле. Я не вижу в этом ничего плохого. Суды все расскажут, разложат по полочкам. Ждем, какое решение примет суд по перерасчету тарифов. В тарифе есть сортировка мусора, а по факту ее пока нет. Если услуга не оказывается, то почему мы должны за нее платить», - высказалась Ольга Милонаец.

Она отметила, что у антимонопольного ведомства есть вопросы и к профильному комитету, который должен был утвердить схему размещения отходов до конца прошлого года. «Сейчас уже июнь, и потоки до сих пор не регулируются. Некоторых свалок в регионе до сих пор нет в государственном реестре. А это не просто бумажка - туда может попасть только такой полигон, который соответствует всем требованиям и СанПиНам», - пояснила Ольга Милонаец.

Теги: #УФАС России по Псковской области #мусорный хайп #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Замечаете ли вы рост поддержки семей с несовершеннолетними детьми?
В опросе приняло участие 269 человек
30.06.2020, 17:060 33 здания реконструируют с помощью АНО по возрождению культурного наследия Псковской области 30.06.2020, 17:040 Ольга Милонаец сделала устное предупреждение в связи с созданием нового МП в Пскове 30.06.2020, 17:030 Со 2 июля в Пскове вводится одностороннее движения автотранспорта на улице Гоголя 30.06.2020, 16:540 На возрождение объектов культурного наследия в Псковской области направят 450 млн инвестиций
30.06.2020, 16:400 Учебный центр «ЗНАНИЯ» приглашает на бесплатные онлайн-семинары для активных пенсионеров Псковской области 30.06.2020, 16:330 Псковское УФАС разбирается с закупками антисептиков втридорога 30.06.2020, 16:311 Около 13 тысяч пачек сигарет и более 6 тонн алкоголя изъяли псковские полицейские 30.06.2020, 16:250 Наталья Тудакова о голосовании по Конституции: Мы являемся участниками исторического события
30.06.2020, 16:250 Почти на 115 млн рублей увеличилась доходная часть бюджета Пскова на 2020 год 30.06.2020, 16:171 Сергей Степашин: Печоры станут самым красивым городом Северо-Запада России 30.06.2020, 16:160 Лед тронулся - Ольга Милонаец о взаимодействии «Экопрома» и УФАС 30.06.2020, 16:093 Сергей Степашин: Пушкин проголосовал бы за поправки в Конституцию, чтобы поддержать великий русский язык
30.06.2020, 15:460 Автоцентр «АВТОТИМ ПСКОВ» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт автомобилей SKODA 30.06.2020, 15:420 Сергей Степашин: Псковская область выполнит обязательства по нацпроекту «Жилье и городская среда» 30.06.2020, 15:330 Елена Никанорова уволена с должности главврача Великолукской межрайонной больницы 30.06.2020, 15:321 Интерактив: Борьба с левыми поворотами добралась до Неелово
30.06.2020, 15:305 Михаил Ведерников и владыка Тихон заявили, что не допустят жилой застройки на территории «Электрон» 30.06.2020, 15:181 Валерий Павлов: Поправки в Конституцию изменят наше государство на большую перспективу 30.06.2020, 15:071 Пскович обнаружил на своем автомобиле нацарапанные рисунки 30.06.2020, 15:000 Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» пройдет 18 июля в формате кинопаркинга
30.06.2020, 14:593 Активист профсоюза культуры Анна Агеева: Задача государства - сберечь наше культурное наследие 30.06.2020, 14:470 Региональный закон о недрах предстоит рассмотреть псковским депутатам 30.06.2020, 14:431 Псковское УФАС обеспокоено ростом цен на газ и бензин 30.06.2020, 14:330 Марина Борисенкова: Поправки закрепляют в Конституции дополнительные гарантии для людей с инвалидностью
30.06.2020, 14:320 О поправках в Конституцию, досрочных выборах и «игумене» всей страны 30.06.2020, 14:300 Псковская гордума согласовала установку памятника Савве Ямщикову 30.06.2020, 14:307 Президент призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию 30.06.2020, 14:270 Лидера псковской организации малолетних узников наградят медалью «За заслуги перед Псковом»
30.06.2020, 14:251 Вопрос по Гельдтовой бане снят с повестки сессии Псковской гордумы из-за неявки докладчиков 30.06.2020, 14:240 Михаил Ведерников: За полтора года работы АНО по возрождению объектов культурного наследия сделано многое 30.06.2020, 14:190 «Эхономика» с Ольгой Милонаец. ВИДЕО 30.06.2020, 14:170 Работы на аварийных склонах Снетогорского монастыря в Пскове начнутся в ноябре
30.06.2020, 14:150 Продлены сроки судебного взыскания платы за сверхнормативный сброс стоков в Пскове 30.06.2020, 14:101 Андрей Турчак: Святогорский монастырь должен развиваться совместно с Пушкинским заповедником 30.06.2020, 14:060 Ольга Милонаец назвала самое серьезное нарушение антимонопольного законодательства 30.06.2020, 14:041 Создать туристический кластер «Духовные истоки» планируют в Печорах
30.06.2020, 14:031 В Псковской области еще один человек скончался от коронавируса 30.06.2020, 13:530 В Пскове продлили налоговые каникулы для садоводческих товариществ 30.06.2020, 13:490 Его зовут Марвин: МТС разработала голосового помощника 30.06.2020, 13:4810 Олег Брячак предложил разрешить банкротам возглавлять религиозные и политические организации
30.06.2020, 13:430 Музей русской словесности и миссионерский центр могут появиться в Пушкинских Горах 30.06.2020, 13:420 Бонусы «Спасибо» можно будет списать на сервисы ДомКлик 30.06.2020, 13:391 Директор Музея истории Невеля: Я - волонтер, потому что мне небезразлична судьба нашего города и живущих в нем людей 30.06.2020, 13:320 Гордума Пскова поддержала инициативу Олега Брячака об увеличении срока выделения участков многодетным семьям
30.06.2020, 13:170 Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приведен в режим повышенной готовности 30.06.2020, 13:150 Депутаты согласовали создание МП «Парки и ярмарки города Пскова» 30.06.2020, 13:125 В закупке новой партии мебели для псковской ДМШ №1 выявлены нарушения 30.06.2020, 13:044 Псковская «Таблетка» передана в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции
30.06.2020, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец 30.06.2020, 12:581 Пускать родителей на брачную церемонию попросил губернатора пскович 30.06.2020, 12:534 Занимавшийся в «Таблетке» клуб «Рио-Рита» намерен дойти до Путина в отстаивании своих интересов 30.06.2020, 12:510 В Правила застройки Пскова внесены изменения, связанные с возведением «инфекционки»
30.06.2020, 12:470 Молодого лося сфотографировал в Тригорском сотрудник Пушкинского заповедника 30.06.2020, 12:420 Треть попыток незаконного ввоза грузов через границу с Белоруссией пресекается благодаря добровольцам 30.06.2020, 12:357 Елена Полонская призвала коммунистов гордумы Пскова не смешивать депутатство и политику 30.06.2020, 12:350 Пляжный сезон-2020: где в Пскове купить купальник?
30.06.2020, 12:340 В Пскове выполнят ремонт улиц Спортивной и Майской 30.06.2020, 12:273 Единоросс Денис Иванов обвинил эсера Олега Брячака в немужском поведении 30.06.2020, 12:242 76 новых случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки 30.06.2020, 12:123 Олег Брячак: Начался процесс разложения коллектива Псковской гордумы
30.06.2020, 12:102 Фотофакт: Новое ограждение устанавливают на Рижском проспекте 30.06.2020, 12:100 Депутаты утвердили отчет главы Пскова Елены Полонской о работе за год 30.06.2020, 12:071 Депутат гордумы предъявила претензию Елене Полонской из-за визита в Любятово 30.06.2020, 12:000 ГК «Иррико» поставит картофель для чипсов Lay’s
30.06.2020, 11:555 Мы на грани банкротства, морального и материального - псковские солярии умоляют их открыть 30.06.2020, 11:473 Псковский депутат предложил городскому парламенту переезд 30.06.2020, 11:411 Разработать муниципальную программу по борьбе с борщевиком предложила Елена Полонская 30.06.2020, 11:372 Сергей Степашин оценил ход модернизации котельной в Острове
30.06.2020, 11:241 В Псковской области проходит шестой день голосования по поправкам в Конституцию 30.06.2020, 11:220 С 1 июля музей-заповедник «Михайловское» вновь начинает прием посетителей 30.06.2020, 11:160 Елена Полонская: Главное – видеть цель и не спотыкаться о преграды 30.06.2020, 11:130 Псков за год провел 121 мероприятие с международным участием
30.06.2020, 11:080 Новый стадион построят на территории псковской школы №3 30.06.2020, 11:070 Учатся ли псковские чиновники на своих ошибках, расскажет Ольга Милонаец в программе «Эхономика» 30.06.2020, 11:050 Более 300 родителей участвовали в контроле за качеством питания детей в школах Пскова 30.06.2020, 11:050 Аркадий Галковский пригласил псковичей на благотворительный концерт «Спасибо медикам!»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.