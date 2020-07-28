ЖКХ

Псковичи продолжают парковаться возле контейнерных площадок, преграждая путь мусоровозам

Проблема припаркованных машин, которые мешают вывозить мусор с контейнерных площадок, характерна для Пскова и других крупных городов региона. Из-за автовладельцев, оставляющих свой транспорт в неположенных местах, мусоровозы не могут подъехать к бакам и вывезти ТКО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

На фото: автомобили, преградившие проезд к контейнерной площадке на улице Шестака, 10 в Пскове 4 августа

Все это может приводить к сбоям в графике вывоза ТКО, а следовательно - к недовольству населения и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

В связи с этим региональный оператор по обращению с ТКО призывает автовладельцев не перекрывать доступ к контейнерным площадкам и не препятствовать оказанию коммунальной услуги.

Отметим, во дворе многоквартирного дома следует парковаться очень аккуратно, чтобы не преграждать путь не только мусоровозам, но и другому спецтранспорту - «скорой помощи», пожарной, аварийной службам.

Обеспечение доступа сотрудников специализированных организаций к контейнерным площадкам многоквартирных домов и мусорокамерам входит в обязанности управляющих компаний.