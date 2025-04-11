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Штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ снизили до 9,5% до конца 2026 года

Штраф и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, а не по текущей 21 процента, как предполагалось. После обращения депутатов Госдумы соответствующее постановление подписало правительство РФ в прошлом месяце», — сказал он.

По мнению парламентария, эта мера будет стимулировать людей платить за коммунальные услуги, а не загонять их в долговую кабалу. Депутат добавил, что это позволит предотвратить рост задолженности и ухудшение материального положения людей, пишет РИА Новости.

«Кроме того, следует в целом пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ», — отметил собеседник агентства.

Владимир Кошелев пояснил, что ни санкции в виде пеней, ни размер ключевой ставки ЦБ не влияют на снижение уровня задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги.