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«Мучительную сладость» испытывает Игорь Максимов от работы на ПТС

«Мучительную сладость» испытывает директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов от работы на предприятии. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, рассказывая о своих ощущениях от возвращения на когда-то родное предприятие.

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«Я не пожалел, что пришел. Не скажу, что это радость. Скорее, мучительная сладость. Это тяжелая ноша. Сейчас, наверное, молодые менеджеры рассуждают, что директор — это статус, зарплата, кабинет, машина. Но, прежде всего, это труд, и труд тяжелый», - подчеркнул Игорь Максимов.

По его словам, на предприятии работает 31 производственное подразделение. «Это как в улье — 31 сота, и каждая живет своей жизнью. И чтобы руководить этим ульем, надо многое знать и понимать: и законы физики, и законы химии». Кроме того, 1000 сотрудников нашего предприятия — это тысяча семей, и у каждой своя судьба. Надо в этом тоже разбираться, знать людей, когда к тебе приходят за помощью», - отметил гость студии.

«Приезжаешь на работу в 7.30 и чувствуешь: а улей гудит. 31 подразделение работает как одно целое, как отлаженный механизм, и это ощущение дорогого стоит, хотя добиться этого можно большим трудом», - заключил Игорь Максимов.