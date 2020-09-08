«Мучительную сладость» испытывает Игорь Максимов от работы на ПТС

«Мучительную сладость» испытывает директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов от работы на предприятии. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, рассказывая о своих ощущениях от возвращения на когда-то родное предприятие.
По его словам, на предприятии работает 31 производственное подразделение. «Это как в улье — 31 сота, и каждая живет своей жизнью. И чтобы руководить этим ульем, надо многое знать и понимать: и законы физики, и законы химии». Кроме того, 1000 сотрудников нашего предприятия — это тысяча семей, и у каждой своя судьба. Надо в этом тоже разбираться, знать людей, когда к тебе приходят за помощью», - отметил гость студии.
«Приезжаешь на работу в 7.30 и чувствуешь: а улей гудит. 31 подразделение работает как одно целое, как отлаженный механизм, и это ощущение дорогого стоит, хотя добиться этого можно большим трудом», - заключил Игорь Максимов.