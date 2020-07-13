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Гордума согласовала назначение Игоря Максимова директором «Псковских теплосетей»

Псковская городская Дума согласовала назначение Игоря Максимова на должность директора муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» и заключение с ним срочного трудового договора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе тайного голосования на сессии гордумы его назначение поддержали 15 депутатов, против - 6.

Напомним, ранее предприятие возглавлял Александр Коростелев. В конце апреля стало известно о его уходе по собственному желанию. Предприятие в статусе и. о. директора возглавил Игорь Максимов.

Игорь Иванович Максимов родился 18 января 1961 года в поселке Струги Красные Псковской области. В 1983 году с отличием окончил Ленинградский государственный сельскохозяйственный институт, факультет механизации.

В 1973 году - инженер-контролер Стругокрасненского районного объединения «Сельхозтехника». В 1983 году перешел на партийную работу: был инструктором райкома партии, первым секретарем райкома ВЛКСМ, вторым секретарем Псковского обкома ВЛКСМ, секретарем Стругокрасненского райкома КПСС. Работал главным инженером в дорожной передвижной строительной колонне в Стругокрасненском и Плюсском районах. В 1988 году переведен в обком комсомола в Псков. Руководил строительными отрядами, работающими в области.

В 1990 году он стал председателем Стругокрасненского райисполкома, в 1992 год - главой администрации Стругокрасненского района. В 1995 - 1999 годы - начальник Главного управления строительства и архитектуры Псковской области. С 2000 года по январь 2005 года - директор муниципального унитарного предприятия «Псковские тепловые сети». С 1999 года по январь 2005 года был депутатом Псковского областного Собрания.

20 января 2005 года занял пост и. о. первого заместителя главы администрации Псковской области, а 27 января того же года был назначен первым заместителем главы администрации Псковской области.

В июне 2009 года он стал заместителем главы администрации Пскова, а в октябре этого же года уволился с этого поста по собственному желанию.

С декабря 2009 по март 2013 года являлся директором муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», с 2013 по 2018 год был заместителем гендиректора - директором дивизиона «Тепло» ООО «Сибирская генерирующая компания».