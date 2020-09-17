ЖКХ

Псковичам рассказали о возможности пересчета платы за ТКО при появлении в семье студента

Как сделать пересчет платы за услугу «обращение с ТКО», если в семье появился студент, обучающийся в другом городе, рассказали эксперты. Региональный оператор по обращению с ТКО компании «Экопром» принимает соответствующие заявления, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.



Процедура проводится согласно постановлению правительства РФ №354 (Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов). К заявлению должна прилагаться справка, подтверждающая факт обучения гражданина по месту нахождения учебного заведения. Документ подписывает уполномоченное лицо образовательной организации, он заверяется печатью, имеет регистрационный номер и дату выдачи.



В соответствии с законодательством документы на перерасчет услуги «Обращение с ТКО» необходимо подавать каждые 6 месяцев.

Комплекты документов о перерасчете размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы можно направлять Почтой России или приносить лично по адресам:



— ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, 3;



— ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, 29.



Также обращения можно оставить в почтовом ящике на дверях псковского центра обслуживания.



Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.



Задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в Instagram.