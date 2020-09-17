ЖКХ

График вывоза мусора изменится в Куньинском районе с 1 октября

С 1 октября изменится график вывоза твердых коммунальных отходов в Куньинском районе. Корректировки коснутся городского поселения «Кунья» и Куньинской волости, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром».

Каждую 2-ю и 4-ю среду месяца будут вывозить отходы из деревень Ущицы, Лукино, Докукино, Красная Вешня, Пухтево, Обжино, Боталово, Красная Горка.

В 1-ю и 3-ю среду месяца мусоровозы будут приезжать в деревни Мокрики, Пески, Борок, Шейкино, Трубицы, Сопки, Мишково, Петелино, Клин, Корнилово.

В частном секторе Куньи график вывоза ТКО будет следующим:

1-й и 3-й понедельник месяца: улица Дзержинского ( с 1 по 61 дом), улица Речная, улица Кооперативная, улица Первомайская, улица Железнодорожная, улица Заводская, переулок Заводской, улица Рабочая.

2-й и 4-й понедельник месяца: улица Дзержинского (от 63 дома до конца улицы), переулок Дзержинского, улица Жиботицы, улица Песочная, переулок Песочный, улица Энергетиков, улица Строителей, переулок Строителей, улица Дальняя.

Новый график согласован с администрацией Куньинского района. Сельское поселение «Куньинская волость» и городское поселение «Кунья» уведомлены об изменениях.