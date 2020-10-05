ЖКХ

Псковичам рассказали, как не допустить перегрев квартиры в теплую погоду

Чтобы не «перегревать» квартиры в теплую погоду, управляющим компаниям и товариществу собственников жилья необходимо проводить регулировку подачи тепловой энергии в домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

«На сайт предприятия, в аварийно-диспетчерскую службу и в приемную поступает большое количество обращений о том, что в квартирах очень жарко», - рассказали в ПТС. Согласно пункту 21 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства России от 6 мая 2011 года № 354, ресурсоснабжающая организация подает коммунальный ресурс надлежащего качества до границы сетей, входящих в состав общего имущества дома, не отвечает за обслуживание внутридомовых инженерных сетей и прочего оборудования многоквартирного дома.

Сама ситуация с «перегревами» вызвана технологическими особенностями процесса теплоснабжения от котельной, пояснили в предприятии. «Дело в том, что теплоноситель от теплоисточника подается по установленному температурному графику. Когда среднесуточная температура наружного воздуха снижается до +8°С. Однако температура теплоносителя на выходе от теплоисточника должна быть не ниже 62-70°С, что связано с тем, что теплоноситель идет не только на нужды отопления, но и на подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения, иначе температура горячего водоснабжения не будет соответствовать установленным нормативам», - отметили в ПТС.

«Вам необходимо обратиться в свою УК для принятия ею необходимых мер. Специалисты обслуживающей организации могут отрегулировать количество тепловой энергии, подаваемой в дом. Кардинальным решением указанной проблемы является установка автоматики на вводе в дом, в таком случае указанная проблема не повторится», - добавили в предприятии.