ЖКХ

Энергетики восстановили работу основной сети в южных районах Псковской области

Специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили работу основной сети в южных районах Псковской области после ледяного дождя.

«Бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме, восстановление электроснабжения не останавливалось ни на минуту», - сообщает официальный Telegram-канал «Россети Северо-Запад».

Мобильные службы Псковского филиала остаются в режиме повышенной готовности. Энергетики продолжат работу по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий аномальной погоды.

Задействованы 102 бригады, 115 единиц техники и 20 дизельных генераторов.

Опасность ледяного дождя сохраняется на ближайшие дни, пока температура в регионе колеблется около нуля градусов, предупреждают энергетики.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.