Энергетики восстановили работу основной сети в южных районах Псковской области

Специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили работу основной сети в южных районах Псковской области после ледяного дождя.
«Бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме, восстановление электроснабжения не останавливалось ни на минуту», - сообщает официальный Telegram-канал «Россети Северо-Запад».
Мобильные службы Псковского филиала остаются в режиме повышенной готовности. Энергетики продолжат работу по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий аномальной погоды.
Задействованы 102 бригады, 115 единиц техники и 20 дизельных генераторов.
Опасность ледяного дождя сохраняется на ближайшие дни, пока температура в регионе колеблется около нуля градусов, предупреждают энергетики.