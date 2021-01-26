ЖКХ

Очистные сооружения построят в Порхове

В рамках «прямой линии» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на телеканале «Россия 24» в четверг, 28 января, отдельный блок вопросов, адресованных главе региона, касался жилищно-коммунальной сферы, состояния дорожной сети, строительной и транспортной инфраструктуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, сразу два телефонных звонка в адрес губернатора было посвящено качеству питьевой воды в муниципалитетах.

Первый поступил от жителя Порхова, который обратил внимание на плохое качество централизованной питьевой воды в городе. По словам порховича, она непригодна для употребления из-за высокого содержания в ней кальция, окиси железа и других примесей. Бытовой фильтр также не справляется с полноценной очисткой воды. В связи с этим заявитель обратился с просьбой протянуть вторую водопроводную нитку до Порхова и сменить изношенные фильтры на первой нитке.

Михаил Ведерников отметил, что знаком с проблемой, и сообщил, что данный вопрос уже прорабатывается. Очистные сооружения водопровода в Порхове будут построены в 2021-2022 годах в рамках регионального проекта «Чистая вода». Общая стоимость проекта - около 260 млн рублей. Проектно-сметная документация разработана, заявка защищена в министерстве строительства и ЖКХ РФ.

С аналогичной проблемой к губернатору по телефону обратился и житель деревни Погостище Дедовичского района. Ситуацию по просьбе главы региона прокомментировал глава района Геннадий Афанасьев. Он сообщил, что на балансе муниципалитета находится 110 км водопроводной сети с общим износом более 80%. «На приведение водопровода в порядок необходимо около 500 тыс. рублей, средства будут предусмотрены при планировании бюджета на следующий год», - отметил глава района.

Губернатор подчеркнул, что данный вопрос должен быть решен уже в текущем году. По решению Михаила Ведерникова из резервного фонда администрации Псковской области для этих работ будет выделено 300 тыс. рублей. Еще 200 тыс. рублей Михаил Ведерников поручил изыскать из муниципального бюджета.

Отметим, в рамках «прямой линии» были обсуждены также вопросы развития дорожной инфраструктуры в муниципалитетах. Речь, в частности, шла об освещении улиц и проблемных участков трасс - в поселке Ершово Псковского района и деревне Куракино Великолукского района. Кроме того, были рассмотрены такие темы, как строительство важных социальных объектов в Пскове и Великих Луках, открытие новых образовательных и культурных центров в районах, начисление социальных выплат.