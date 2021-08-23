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Выбираем обогреватель на осень

24.08.2021 12:37|ПсковКомментариев: 1

Работает бесшумно, не поглощает кислород, имеет современный дизайн и компактный размер, катается на колесиках, может быть установлен на стену. Все это о предмете первой необходимости в начале осени — обогревателе от АО «Зенча-Псков».

 

Целиком отечественный

Годами тепло в квартиры псковичей приходит 1 октября. А прохладно уже сейчас. Подмерзнув на рабочем месте, дома горожане кутаются в теплые штаны и мягкие свитеры. Такого «счастья» впереди целый месяц. Все знают, какой вал жалоб наполняет в межсезонье соцсети. Нет причин думать, что грядущая осень станет исключением. Обладатели частных домов могут подкрутить вентиль газового котла или подкинуть в печь дровишек. Жителям квартир останется доставать второй свитер и заваривать горячий чай бочками. Или купить конвектор.

Завод в Пскове выпускает электрообогреватели под маркой Zenchа. Покупка такого прибора — дело, во-первых, надежное. Он до неприличия прост в эксплуатации. Вставить вилку в розетку, повернуть ручку терморегулятора, наслаждаться теплом. Люди, кое-что понимающие, знают: чем проще вещь, тем дольше прослужит.

Во-вторых, цена псковского конвектора, говоря бытовым языком, «божеская». Не должен прибор, стоящий без дела десять месяцев в году, стоить, как крыло самолета. Он и не стоит.

В-третьих, купить такой обогреватель крайне легко. Модели представлены на маркетплейсах, в частности, на «Озоне», «Яндекс-Маркете», DNS, «Все инструменты». То есть заказать можно, не выходя из, и рядом с домом же забрать. Широкая продажа изделий говорит об их популярности по всей стране. А заказать партию прямо с завода можно от трех штук.

В-четвертых, покупатель электроконвектора Zenchа не просто поддерживает отечественного производителя, а своего, локального. Помогает заводу, где трудится сосед.

Эти обогреватели — полностью российского производства, без лукавства и пояснений мелким шрифтом, без «восточного импорта» в конструкции. Трубчатые электронагреватели везут с завода в Калужской области. Они оребренные, что считается сегодня наиболее безопасной технологией. В Пскове полностью создают каркас, вырубают детали из металлического листа, гнут, окрашивают и собирают. Дизайн тоже псковский, смотрится более чем достойно рядом с подобными изделиями французских и немецких производителей.

Посмотреть технические детали на сайте завода «Зенча-Псков».

В линейке представлены приборы в элегантном белом и строгом пепельно-черном цветах.

Различаются по мощности: 0,5; 1,0 и 1,5 кВт для моделей Comfort. В комплекте с каждым изделием идет кронштейн для монтажа на стену. Для удобной установки и комфортного перемещения прибора из комнаты в комнату в его конструкцию включен длинный сетевой кабель и колесики. При этом конвектор устойчив на любой горизонтальной поверхности.

С мощностью 2,0 кВт работает модель «Кром». Этот вариант отличается наличием двух нагревательных элементов, работающих независимо, что позволяет экономить электроэнергию на половинной мощности. Или быстро нагреть помещение до 30 квадратов.

Конвекторы Zenchа дают сухое тепло. Холодный воздух, проходя через нагревательный элемент, увеличивается в объёме и поднимается вверх через выходные решетки. Нагревательный элемент достигает заданной температуры в считанные минуты. Дополнительно воздух нагревается за счет излучения тепла с поверхности корпуса. Прибор снабжен датчиком перегрева и может работать в режиме автоматического поддержания температуры.

Обогреватели модели Zencha Comfort отличаются тихой эксплуатацией. Внутри нет вентилятора или других механически движущихся конструктивных элементов. Бесшумную работу изредка нарушает едва слышный щелчок температурного датчика, способствующего более экономной эксплуатации прибора. Эргономичный дизайн в духе минимализма прекрасно вписываются в продуманный интерьер городской квартиры. Лаконичность и простота исполнения увеличивают комфорт в помещении. Компактный размер обогревателя позволяет значительно увеличить вариативность размещения. Установить его можно в малогабаритных помещениях, ларьках, подсобках, мини-офисах, а также под низкими окнами.

Честное качество

На предприятии раскрывают любопытную информацию. Начальник отдела продаж товаров народного потребления Ирина Максимова говорит, что часто электроконвекторы покупают не только для бытовых нужд — обогрева квартиры, дачи, комнаты в общежитии — но и для производственных. Из них монтируют полноценные системы отопления. Особенно актуально это там, где отсутствует центральное отопление.

Телефон завода: 8 (8112) 29-06-60. 
Заказать прайс: i.maksimova@zencha.ru

«Мы не обманываем, - заверяет Ирина Максимова, - какая мощность тэна заявлена, так он и греет. Возможно, поэтому нам доверяют постоянные оптовые покупатели, год за годом заказывающие на заводе крупные партии. Нашу продукцию знают по всей стране, была большая поставка в Киргизию, теперь заключаем контракт с Таджикистаном».

Советы от Ирины Максимовой по безопасному использованию обогревателя:

1. Эксплуатируйте прибор только в вертикальном положении.

2. Не ставьте конвектор в ванной комнате или рядом с ней, у кухонной раковины.

3. не накрывайте обогреватель, в том числе, не сушите на нем одежду и обувь.

4. Перед тем, как стереть с конвектора пыль, выключите его из розетки и дайте остыть.

Ирина Максимова уверена, что на качество производимой продукции во многом влияет атмосфера, царящая в цеху и в заводуправлении. Она отмечает доброжелательность, поддержку, семейное отношение к делу, друг к другу, к судьбе завода.

«Неофициальный слоган этой линейки «Тепло вашему дому», - напоминает она. - Наш конвектор экономичный, компактный, простой в работе, доступный в цене, удобный в эксплуатации».

А большего и не надо.

Валентина Семенова

Теги: #завод
Источник: Псковская Лента Новостей
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