ЖКХ

Гдовским дачникам рекомендовали купить собственный контейнер для ТКО

Руководство филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) провело встречу с главами волостей Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

На встрече обсудили вопросы о выделении мешков для мусора и выставлении контейнеров, рассмотрели возможность выставления контейнеров для ТКО на дачных участках. По словам представителей регионального оператора, самый оптимальный вариант для дачников - покупать собственный контейнер для ТКО. При этом главное, чтобы он был установленного еврообразца.

Отдельно обсудили вывоз мусора с улицы Печатникова в Гдове, куда местные жители выбрасывают мусор, не относящийся к категории ТКО.