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В Псковэнергосбыте пояснили, почему за долги по электроэнергии начнут начислять пени

Должникам за электричество придется платить пени. Неустойку начнут начислять жителям Псковской области с 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковэнергосбыте».

Пени будут начислять в соответствии с пунктом 14 статьи 155 Жилищного кодекса. Эта статья регламентирует внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В категорию должников, которым будут выставлять неустойку, попадут те, кто вообще несколько месяцев или лет не платит за электричество, и те, кто оплачивает счета регулярно, но частично.

В Жилищном кодексе также прописана формула расчета неустойки. Пени составят 1/300 ставки рефинансирования ЦБ на день фактической оплаты от суммы долга, начислять их будут каждый день с 31-го по 90-й дни просрочки. С 91-го дня ежедневный штраф увеличится до 1/130 ставки рефинансирования от суммы долга.

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«У должников есть время до 31 октября, чтобы рассчитаться с долгами. В этом случае пени не будут начислены. Остальные неплательщики получат в ноябре квитанции с текущими начислениями за октябрь, задолженностью и штрафом», - подчеркнули в организации.

Проверить сумму долга и заплатить без комиссии можно в личном кабинете потребителя, на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации и в центрах обслуживания потребителей. Также сумма задолженности указывается в ежемесячных квитанциях. Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25 числа любым удобным способом.

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Должники увидят пени в квитанциях за октябрь.