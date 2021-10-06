В Псковэнергосбыте пояснили, почему за долги по электроэнергии начнут начислять пени

Должникам за электричество придется платить пени. Неустойку начнут начислять жителям Псковской области с 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковэнергосбыте».
Пени будут начислять в соответствии с пунктом 14 статьи 155 Жилищного кодекса. Эта статья регламентирует внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В категорию должников, которым будут выставлять неустойку, попадут те, кто вообще несколько месяцев или лет не платит за электричество, и те, кто оплачивает счета регулярно, но частично.
В Жилищном кодексе также прописана формула расчета неустойки. Пени составят 1/300 ставки рефинансирования ЦБ на день фактической оплаты от суммы долга, начислять их будут каждый день с 31-го по 90-й дни просрочки. С 91-го дня ежедневный штраф увеличится до 1/130 ставки рефинансирования от суммы долга.
Проверить сумму долга и заплатить без комиссии можно в личном кабинете потребителя, на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации и в центрах обслуживания потребителей. Также сумма задолженности указывается в ежемесячных квитанциях. Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25 числа любым удобным способом.
Должники увидят пени в квитанциях за октябрь.